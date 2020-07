Počet nakažených stoupá, Liberecký kraj opět zavádí roušky. Kde budou povinné?

Mimořádné opatření má zamezit dalšímu šíření nákazy, řekl dnes novinářům ředitel Krajské hygienické stanice v Liberci Vladimír Valenta.

V kraji je podle hygieniků stovka nemocných, výrazný nárůst počtu případů zaznamenali na Jablonecku a v Jablonci nad Nisou, kde je několik ohnisek a téměř čtyři desítky nemocných. Podle údajů, které odpoledne aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví připadá za posledních sedm dní na Jablonecku více než 24 nemocných na 100.000 obyvatel. Horší je v zemi situace jen na Karvinsku, kde je téměř 62 nemocných, a v sousedním Frýdecko-Místecku, kde je téměř 38 nemocných na 100.000 obyvatel.

"Pro opatření ve zdravotnictví a sociálních službách jsme se rozhodli proto, že to jsou místa, kde jsou jak rizikové skupiny obyvatel, tak je tam i riziko profesionální nákazy. Další opatření, která by přicházela v úvahu, jako je nošení roušek ve veřejné dopravě nebo ve vnitřních prostorách, eventuálně další opatření, jaká můžeme sledovat v Moravskoslezském kraji nebo v jiných oblastech, by přicházela v úvahu v případě, že by situace dál eskalovala," doplnil Valenta. Zatím se podle něj neuvažuje ani o omezování akcí.

Pro pracovníky v nemocnicích a sociálních službách není nové nařízení hygieniků velkou změnou. Na lůžkových odděleních nemocnic personál roušky nosí už od začátku července. "Jsme na to v českolipské nemocnici připraveni, zaměstnancům roušky poskytujeme," řekla ČTK mluvčí druhé největší nemocnice v kraji Kateřina Amrichová.

Ani v Domě seniorů v Liberci na Františkově personál zatím roušky neodložil a nosit je musí i příchozí za seniory na návštěvu. "Budeme zvažovat, zda nezpřísníme návštěvy. Teď je máme od 10:00 do 17:00, budeme zvažovat jestli je nedáme jen na odpoledne a jestli je časově neomezíme," řekl ČTK ředitel domova Jan Gabriel. Domov je jedním z mála v kraji, kde se na jaře nákaza objevila u dvou klientů a jedné pracovnice. Klienti ale roušky nenosí a ani nové nařízení hygieniků s tím nepočítá.

Ve druhé polovině června přibylo v Libereckém kraji nakažených hlavně v průmyslových podnicích v Liberci hlavně v souvislosti se zahraničními pracovníky. Ve stotisícovém Liberci se situace uklidňuje, ale nová ohniska jsou na Českolipsku a Jablonecku. Podle krajské hygienické stanice je v kraji stovka nemocných. "Dva z nich jsou v nemocnici," doplnil Valenta.

Za poslední měsíc přibylo v kraji zhruba 150 případů nákazy, od začátku pandemie jich podle ministerstva testy v kraji prokázaly 356. Zhruba 70 procent lidí se vyléčilo, komplikacím spojeným s novým koronavirem podlehlo v kraji pět seniorů. Nové případy nejsou podle Valenty spojeny jen se zahraničními pracovníky. "Někde dokážeme vysledovat souvislost, v některých případech je trasování obtížnější," řekl. Je tam podle něj návaznost na zahraniční pracovníky, ale i u navrátivších se z Francie nebo lidí, co se nakazili při pracovním kontaktu ve středních Čechách.

Liberecký kraj podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) přidá další odběrová místa. V posledních týdnech bylo pevné místo jen v liberecké nemocnici. "Pravděpodobně od pátku, ale nejpozději od pondělí přibude odběrové místo také v nemocnici v Jablonci nad Nisou. To samé připraví nemocnice v České Lípě pro případ, že by to bylo potřeba," řekl ČTK hejtman. V kraji třeba o víkendu vyjela i odběrová sanitka, řada průmyslových podniků jako liberecké Denso nebo českolipský Bombardier si odběry pro zaměstnance zařizovaly přímo v závodech.