Ústřední krizový štáb aktivoval krajské, mají pomáhat záchrannému systému

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ústřední krizový štáb dnes aktivoval krajské krizové štáby. Podle vicepremiéra a šéfa štábu Jana Hamáčka (ČSSD) je to nutné k zapojení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) do opatření proti šíření koronaviru v regionech. Hamáček po druhém zasedání štábu od jeho pondělního ustavení dodal, že o účasti opozice v ústředním štábu by případně rozhodoval premiér Andrej Babiš (ANO).