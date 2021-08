V Česku stále není očkovaná pětina seniorů

Nejnižší proočkovanost má Moravskoslezský kraj, kde vakcínu dostaly jen asi tři čtvrtiny seniorů. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), která dostávají zástupci samospráv, tedy kraje a obce.

"Celkově data opět ukazují na pozitivní posun v proočkovanosti. K pozitivnímu posunu došlo zejména v příhraničních oblastech Karlovarského kraje. Nadále ale data ukazují na asi deset většinou příhraničních oblastí republiky, kde je proočkovanost relativně nízká, a to i ve více navzájem blízkých obcí. V těchto lokalitách by na podzim mohla vznikat plošně větší ohniska nákazy," napsal v komentáři k datům ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Dalších zhruba asi 100.000 seniorů už covid-19 překonalo, citlivých k nákaze je tak zhruba 450.000 lidí nad 60 let a z nich 75.000 nad 80 let, kteří mají nejvyšší riziko vážného průběhu. "Obce s málo naočkovanými seniory nejsou kumulovány dle regionů. Jde spíše o omezenou místně specifickou dostupnost očkovacích míst," uvedl dále Dušek. Obcí, kde dostala vakcínu méně než polovina starších 60 let, je podle něj asi desítka a postupně ubývají.

Z dat jednoznačně nevyplývá, že by se výrazně méně nechávali očkovat lidé z menších obcí nebo naopak z větších měst, rozdíly jsou spíš regionální. Ze seniorů žijících v nejmenších obcích do 750 obyvatel není očkováno 12,6 procenta, v obcích do 2000 obyvatel asi 11,7 procenta, do 5000 obyvatel 12,4 procenta. Ve městech od 5000 do 15.000 obyvatel zbývá proočkovat asi 14,4 procenta, ve větších do 40.000 obyvatel 13,9 procenta. Města nad 40.000 obyvatel mají proočkovanost kolem 75 procent, Praha téměř 90 procent.

Z největších krajských měst mají čtyři menší proočkovanost seniorů než 80 procent. Jde o Brno a Olomouc se zhruba 20 procenty neočkovaných a Ostravu s Karlovými Vary, které mají shodně 23,8 procenta seniorů bez vakcíny. V absolutních číslech žije nejvíc neočkovaných seniorů v Praze (56.941), Brně (20.675) a Ostravě (18.006). V Olomouci jich je asi 5560 a Karlových Varech kolem 3500.

Méně než 80 procent očkovaných seniorů je také ve dvou pětinách okresních měst. Nejmenší podíl mají čtyři města na severu Moravy a ve Slezsku, Jeseník (29 procent), Bruntál (28,2 procenta), Karviná (27,7 procenta) a Nový Jičín (26,2 procenta). Naopak jen tři moravská okresní města mají proočkovanost seniorů nad 80 procent. V Čechách je nejmenší v Chebu (23,3 procenta neočkovaných), Teplicích a Rokycanech (obě 22,7 procenta).

Naopak nejvyšší podíl vakcinovaných seniorů mají okresní města na Vysočině, v Jihočeském a Středočeském kraji. Vůbec nejméně neočkovaných (12,4 procenta) je v Havlíčkově Brodě. Z moravských okresních měst jen v Uherském Hradišti, Kroměříži a Blansku je proočkovanost vyšší než 80 procent.

Usnadnit očkování i seniorům, kteří se nechtěli nebo neuměli předem k očkování registrovat přes internet, mají i nová očkovací centra bez registrace, která se od července otevírají v nákupních centrech nebo na nádraží. Otevřela se mimo jiná města právě v Praze, Brně, Ostravě či Olomouci. Postupně časy pro neregistrované vyhrazují i další větší očkovací centra. Celkově bylo za poslední měsíc podáno asi 58.000 prvních dávek vakcíny lidem nad 60 let.

V době nejvyššího počtu případů epidemie covidu-19 byli právě senioři nejčastěji kvůli nákaze hospitalizováni nebo nemoci podlehli. Průměrně jeden ze tří pozitivně testovaných seniorů potřeboval pomoc lékařů v nemocnici. Nyní je hospitalizovaných kolem 50 nakažených. Podle odborníků hraje roli kromě letního počasí, které obecně respiračním nákazám nepřeje, právě očkování, které už přes 80 procent seniorů podstoupilo.