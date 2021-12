V Česku v poslední době vzrůstá počet opakovaných infekcí covidem

Výskyt opakovaných infekcí zůstává podle SZÚ relativně nízký, ale vzhledem k významnému nárůstu v posledních dvou měsících je podle ústavu zřejmé, že ani prodělání nemoci neposkytuje plnou ochranu před další nákazou. Za reinfekci odborníci považují opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covidem-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uplynulo minimálně 60 dnů. Většinou se ale lidé znovu nakazili s větším odstupem, medián intervalu byl 260 dní.

Do konce listopadu se covid v ČR prokázal u 2,17 milionu lidí. "Mezi nimi bylo identifikováno 8156 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, z toho 4832 u žen a 3324 u mužů. Věkové rozpětí osob, které prodělaly reinfekci onemocnění covid-19, je nula až 99 let, medián 37 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 61 až 624 dní," uvedl Jan Kynčl, vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.

U listopadových případů byl medián rozmezí mezi prvním a druhým onemocněním 326 dní. "Z dat zřetelně vyplývá, že k takzvanému vyvanutí imunity dochází nejen po očkování, ale i po onemocnění," doplnil Kynčl. Proto je podle odborníků ze SZÚ vhodné očkování i pro ty, kteří covid prodělali.