V pražských skladech leží podle primátora zbytečně 28 tisíc dávek vakcíny

ČTK to dnes sdělil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který na jednání Asociace krajů ČR s vládou a Centrálním řídícím týmem žádal, aby byly co nejdříve rozvezeny do krajů. Magistrát má vliv pouze na rozdělování vakcín AstraZeneca a Moderna.

"Jsem si vědom, že situace v jiných krajích ČR je odlišná a často i horší než v Praze. Záleží mi na tom, aby byly očkovací látky distribuovány rovnoměrně a spravedlivě. Apeloval jsem na premiéra (Andreje Babiše), aby zajistil neprodlený rozvoz dávek vakcíny Pfizer, které leží zbytečně v pražských státních nemocnicích," uvedl Hřib.

Krajům zároveň nabídl pomoc v podobě bezplatného open source systému pro přehledné rozdělování vakcín do jednotlivých nemocnic, který vyvinula pražská městská firma Operátor ICT. "V Praze ho používáme na rozdělování vakcín Moderna a Astra Zeneca," sdělil Hřib.

Podle tabulky, kterou magistrát ČTK zaslal, je nejvíc neaplikovaných ampulek vakcín Pfizer v ÚVN, a to 2574. Fakultní nemocnice Bulovka má dosud neaplikovaných ampulek 678 a Všeobecná fakultní nemocnice 585. Z jedné lahvičky lze získat až šest dávek vakcíny. "Do Česka dnes dorazí další závoz očkovací látky Pfizer a za pár dnů další dávky zapůjčené z EU. Dnes by tedy v ideálním případě měly být ve státních nemocnicích skladem maximálně nízké stovky dávek a rozhodně ne desítky tisíc dávek vakcín," dodal Hřib.

Od začátku očkování proti covidu aplikovali zdravotníci v Praze 175.961 dávek vakcíny, z toho 3000 v pondělí. Obě dávky dosud dostalo 68.193 lidí.

O uplynulém víkendu zdravotníci v ČR podali přes 21.000 dávek vakcíny proti koronaviru. Proti minulému víkendu je to asi 3,3krát víc. Nejvíc se podařilo očkování zrychlit v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a na Vysočině. V pracovních dnech bylo minulý týden podáno přes 30.000 dávek vakcíny denně.