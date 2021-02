Většina lidí má dostatek informací o očkování, ukazuje průzkum

Dostatek informací o očkování mají podle průzkumu zejména starší dotazovaní nad 55 let. Jde zároveň o skupinu, pro kterou je onemocnění koroanvirem nejvíce rizikové. Naopak nedostatečně informovaných se cítí 32 procent Čechů, mezi nimi jsou převážně respondenti do 34 let. Desetina respondentů téma očkování vůbec neřeší a informace nevyhledává. Jde o lidi ve věku 35 až 44 let, se základním vzděláním, převážně z Moravy.

Informace k tématu očkování čerpá 62 procent lidí z televize. Vyslovili se tak spíše starší respondenti ve věku 55 a více let a také respondenti se základním vzděláním. V porovnání mezi muži a ženami se k televizi obracejí spíše muži než ženy. Zpravodajské servery jsou zdrojem informací pro 43 procent Čechů a Češek, sociální sítě pro 34 procent. Ke zpravodajským serverům se častěji obracejí opět více muži než ženy, také vysokoškoláci a lidé z velkých měst. Na sociálních sítích hledají informace o vakcinaci spíše nejmladší dotazovaní ve věku 15 až 24 let.

Čtvrtina Čechů čerpá informace na oficiálních stránkách ministerstva zdravotnictví, podobný podíl lidí se pak obrací na svou rodinu a informují se u svých nejbližších. Z rádia čerpá informace o očkování 23 procent lidí. Mezi méně navštěvované informační zdroje patří profily konkrétních osobností na sociálních sítích, které sleduje 21 procent lidí. Pětina respondentů se ptá svých známých a kamarádů nebo svého lékaře, případně se uchylují k novinám a časopisům. Pouze každý desátý respondent uvedl, že se informuje od kolegů či nadřízených nebo z reklamní kampaně. "To může ale souviset s tím, že žádná oficiální kampaň státu k vakcinaci prozatím není a je teprve plánovaná. K jejímu správnému cílení na různé skupiny obyvatel mohou napomoci právě výše uvedené informace z našeho National Pandemic Alarmu," uvedl ředitel agentury STEM/MARK Jan Tuček.

Agentury sbíraly data od 29. ledna do 1. února mezi lidmi od 15 let. Jde o pokračování projektu National Pandemic Alarm, který zaštiťuje společnost European National Panels, dceřiná společnost agentur Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK.

V Česku očkování proti koronaviru odstartovalo 27. prosince. Dosud centra podala přes 327.000 dávek, šlo o vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderny. V sobotu by měla do Česka dorazit první dodávka vakcíny od firmy AstraZeneca.