Vojtěch: Testy ve firmách by se zavedly při při 25 případech na 100.000 obyvatel

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Plošné testování ve firmách či na úřadech by vláda podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) znovu zřejmě zavedla, pokud by tzv. incidence, tedy počet potvrzených případů koronaviru za sedm dní, stouplo na 25 na 100.000 obyvatel. Vojtěch to řekl dnes na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.