Vojtěch to nezvládá, tvrdí Hamáček. Armáda by opět mohla převzít chytrou karanténu

Hamáček také uvedl, že projekt chytré karantény pod ministerstvem zdravotnictví nefunguje tak, jak má. Jeho realizace by se proto mohla opět ujmout armáda. Vojtěch namítl, že elektronické komunikace už funguje, rezervy jsou ve fungování laboratoří, které by měly testovat vzorky potenciálně nakažených od pondělí do neděle. Podle Hamáčka by bylo možné zvážit, aby testování lidí platil stát.

"Očekávám, že (Vojtěch) na vládě představí nějaký český semafor, co se stane, pokud by se to zhoršovalo," uvedl Hamáček. Podle něj by opatření měla být předvídatelná a lidé by měli vědět, na co se mají připravit. "Musíme v pondělí říci, jak dál, a přestat řešit, co kdo kde řekl," uvedl vicepremiér. Reagoval tak na výtky premiéra Andreje Babiše (ANO), že svým doporučením opět nosit roušky zasahoval do Vojtěchových kompetencí. Hamáček také kvůli potížím ministerstva zdravotnictví s realizací projektu takzvané chytré karantény naznačil, že by se mohla vrátit pod armádu.

"Armáda to zvládala, a pokud se ukáže, že to ministerstvo zdravotnictví není schopné garantovat, vrátíme to armádě," uvedl Hamáček. Podmínkou ale je, že Vojtěch bude muset "přiznat, že mu to nejde", a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se zpět vzetím chytré karantény pod armádu bude souhlasit. Podle poslankyně ODS Jany Černochové by měl mít chytrou karanténu na starosti někdo, "kdo umí velet a umí rozhodovat".

K absenci ochranných pomůcek ve skladech Správy státních hmotných rezerv Hamáček uvedl, že ministerstvo vnitra si vytvořilo rezervu 67 milionů roušek nebo deseti milionů rukavic, což bude stačit na zhruba na šest týdnů. Do září má i podle Vojtěcha správa hmotných rezerv ochranné pomůcky ve skladech zajistit. "Kdybych se do toho nemontoval, tak jsme se dneska koukali na tu oběšenou myš ve Státních hmotných rezervách," řekl Hamáček.

Důvodem chybějících pomůcek ve státních skladech je podle vicepremiéra "skvělý zákon na zadávání veřejných zakázek, akorát podle něj nelze nic koupit". Snaha o případné zjednodušení nákupů by podle vicepremiéra narazila na odpor protikorupčních organizací. "Kdokoli na ten zákon sáhne, tak je za korupčníka a lumpa," řekl Hamáček. Poslaneckou novelu, která by umožnila nakupovat ochranné prostředky proti koronaviru v případě nutnosti bez zadávacího řízení, vláda asi v pondělí odmítne. O obnovení stavu nouze, který by nákup pomůcek usnadnil, ale Hamáček usilovat nechce.

Na technoparty mohla zasáhnout policie

Na technoparty u Hlaváčkovy Lhoty na Benešovsku v sobotu dopoledne dorazilo asi 2000 lidí, po upozornění ze strany policie a hygieny jich však velká část odjela a večer jich zůstalo asi 800. "Pokud by tam těch 2000 lidí zůstalo, tak by tam policie zasáhla," řekl dnes Hamáček. Dodal, že policejní zásah je nicméně spíše krajní možností. "Nikdo tady nechce druhý CzechTek," řekl s odkazem na kritizované rozehnání velké technoparty v roce 2005.

Organizátor pořádá technoparty na Benešovsku na soukromém pozemku se souhlasem vlastníka. "V této chvíli je na místě přibližně 900 účastníků. Během noci policisté zkontrolovali 79 osob a 55 řidičů vozidel. Čtyři řidiči byli pod vlivem návykových látek," uvedla dnes mluvčí policie Lucie Nováková. Obyvatelé okolních obcí si podle policie stěžovali na rušení nočního klidu, policisté kvůli tomu přijali čtyři oznámení.

Česká televize (ČT) dnes uvedla, že technoparty se rozšířila i na okolní pozemky, jejichž majitelé s užitím pro technoparty nesouhlasili. Podle televize je možné, že vlastníci okolních pozemků budou požadovat náhradu škody. Technoparty měla podle ČT původně trvat až do pondělí, kvůli sporům s místními obyvateli ale skončí již dnes. Policie původně původně hlídala louku v Blažimi na Benešovsku, kde se technoparty konala loni. Blažim se nachází zhruba 30 kilometrů od Hlaváčkovy Lhoty, kam se technaři nakonec skutečně sjeli. Podle Novákové do Blažimi nikdo nepřijel.