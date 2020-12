Vznik virologického centra podpořil sněm Akademie věd

Na dnešním briefingu o tom informovali zástupci akademie. Hlavním bodem jednání sněmu byla volba šéfa AV pro roky 2021-2025. Jedinou kandidátkou byla současná předsedkyně Eva Zažímalová, pro kterou hlasovalo 209 z 224 přítomných členů. Volbu akademiků ještě projedná vláda, poté bude Zažímalovou schvalovat prezident Miloš Zeman.

Zažímalová k nejbližším krokům ohledně vybudování centra řekla, že ty závisí především na rozhodnutí vlády a na tom, jaké doporučení vládě dá Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Dodala, že si je jista, že projekt, který instituce zatím předložila, je kvalitní z hlediska vědeckého i toho, co Česko potřebuje.

Zažímalová dále řekla, že centrum bude stát hodně peněz - odhadem 5,5 miliardy korun. Zároveň zdůraznila, že taková věc s malou podporou dělat nejde. "Buďto to uděláme velkoryse tak, aby to sloužilo desítky let, ku prospěchu České republiky, nebo nemá smysl, se do toho pouštět vůbec," uvedla.

Dodala, že by mělo vzniknout centrum, které bude mít návaznost na již existující pracoviště rozptýlené po republice. Podle ní AV pro tuto myšlenku získala některé kolegy z vysokých škol, celou tuzemskou virologickou komunitu a poměrně velkou podporu ze zahraničí. "Ale jak říkám, to rozhodnutí není na nás. My si tím říkáme o obrovskou odpovědnost a obrovskou práci," konstatovala.

Centrum by mělo sjednotit rozptýlený virologický výzkum a pomoci v boji proti budoucím epidemiím.

Akademický sněm dnes také projednal ekonomický stav AV. Letošní návrh rozpočtu instituce, který v říjnu schválila vláda, je přes 6,7 miliardy korun. Zhruba o 207 milionů korun více, než AV získala pro letošní rok. Jde o stabilní peníze na rozvoj instituce, které by podle loňského memoranda uzavřeného mezi zástupci výzkumných organizací, vysokých škol a vlády měly od roku 2021 každoročně růst minimálně o čtyři procenta. Podle zástupců sněmu je však problematické, že tento přídavek nebyl schválen ve střednědobém výhledu na léta 2022 a 2023.

Akademický sněm je nejvyšší orgán AV, má 257 členů a schází se dvakrát do roka. Tvoří ho ředitelé a vědci z 54 ústavů AV, ale i zástupci vysokých škol, státních orgánů, průmyslu a obchodu. Kvůli epidemii koronaviru dnes členové sněmu jednali prostřednictvím videokonference.