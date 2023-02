Když se lidského neštěstí chytí dezinformátoři. Ničivé zemětřesení jako v Turecku člověk vyvolat nedokáže

Expert na geodynamiku Václav Kuna z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR pro EuroZprávy.cz popsal, jak zemětřesení vzniká. „Zemětřesení je náhlý pohyb horninových bloků podél tektonického zlomu. K nejsilnějším zemětřesením dochází právě na hranici litosférických desek v důsledku jejich vzájemného pohybu.“

Přiblížil, že škody na majetku závisí na intenzitě otřesů, která se odvíjí jak od magnituda zemětřesení, tak od vzdálenosti budovy či města zlomu. „Nicméně lze říct, že zemětřesení o magnitudu méně než 5 obvykle žádné škody nenapáchají,“ doplnil expert.

Odhad budoucí aktivity v oblasti se podle něj dá jen těžko předpovídat. „Po velkých zemětřeseních přichází vždy takzvaná dotřesová sekvence, která ale po několika dnech či týdnech utichne. V případě Turecka byl bohužel aktivovaný další segment zlomu na sever od toho původního. To se stává zřídka, ale stává. Osobně si nepamatuji, že by se někdy v historii někde na Zemi aktivoval ještě třetí segment v tak krátkém čase, ale zcela vyloučit se to nedá,“ shrnul.

Katastrofy obřích rozměrů se chytili dezinformátoři

Pondělní ničivé zemětřesení v Turecku a Sýrii si vyžádalo už více než 21 tisíc mrtvých, ve čtvrtek se potvrdila i jedna česká oběť přírodního neštěstí. Dezinformační scéna se obrovské lidské tragédie ihned chytila. Uživatel Martin Cornel na svém facebookovém účtu sdílel fotografii ze zemětřesení bez uvedení zdroje. V popisku k ní napsal: „Většina probuzeného světa ví, že to zemětřesení nebyla příroda a není o tom pochyb. Tenhle plán Deep state je od začátku součástí vojenské operace a tahle ‚konspirační teorie‘ se brzy dostane povinně i do médií.“

Jeden z komentujících pak upozornil na to, že je to „od pohledu podivné“. Podle něj chybí na silnicích praskliny. Expert Václav Kuna tyto dezinformace uvedl na pravou míru. „Trhliny v zemi se při nebo po zemětřesení objevit mohou, ale zdaleka tomu tak není vždy,“ upozornil pro EuroZprávy.cz.

V šíření nepravdivých zpráv na Facebooku pokračuje také Aliance národních sil (ANS). Dokonce se adminům tohoto účtu podařilo nevědomky vyvrátit informace o neroztržené zemi, která na sdíleném videu je. ANS na svém účtu velice ochotně sdílí zprávy o americkém vlivu na katastrofu.

„On ohlásil, že chce ven z NATO, a odveta přišla,“ napsala v komentáři uživatelka Tatiana Tanija Dankova. Ve skutečnosti došlo jen k diplomatické roztržce mezi americkým velvyslancem a tureckým ministrem obrany poté, co z důvodu možných teroristických útoků v Turecku USA a několik evropských zemí uzavřely svá diplomatická zastoupení v zemi. Turecký prezident Erdogan v ní navíc nehrál žádnou roli.

Obecně komentující narážejí na to, že zemětřesení je uměle vyvolané. Terčem je často projekt HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), který zkoumá ionosféru a procesy v ní – včetně polárních září. Dalším úkolem bylo vylepšení civilních i vojenských komunikačních systémů. Vysílá silné radiové signály, které zemětřesení opravdu vyvolat nemohou.

Na otázku EuroZprávy.cz, zda jsou lidé schopni se současnými technologiemi vyvolat takto silné zemětřesení, odpověděl expert Kuna. „Ne. Zemětřesení uvolnilo energii, kterou například Temelín vyprodukuje za celý rok. Kromě toho nemáme technologie na to, abychom pohnuli s horninovými bloky v délce 150 kilometrů. A proč bychom to dělali?“ ptal se Kuna.