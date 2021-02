Zdravotníci jsou vyčerpaní, zní z nemocnic. Nedodržování opatření je pro ně frustrující

Například sestra z noční jde podle něj po hodině odpočinku místo domů na odběrové místo. Nemocnice, kde pracuje kolem tisícovky lidí, měla loni v listopadu v nejvíce exponované době asi 130 pacientů s covidem-19. Nyní jich má kolem 80, celkem má 480 lůžek.

Wenzl uvedl, že se na nemocnici nahrnulo mnoho práce. Kromě péče o pacienty s koronavirem je to PCR testování, antigenní testování, mobilní očkovací tým, očkovací místo a následovat bude velkokapacitní očkovací centrum v kulturním domě, kde také budou působit zdravotníci z nemocnice.

"Lidé jsou vyšťavení. Stále nám někdo chybí. Máme asi 30 covid pozitivních zaměstnanců, v nejvíce exponované době jich bylo 100. Občas je někdo na OČR, když nemá kam dát dítě," řekl Wenzl.

Podle něj už ani nejsou hnacím motorem peníze. "Lidé by si potřebovali odpočinout. Sestra skončí svou noční dvanáctku, a místo aby šla v 6:00 domů, jde v 7:00 na odběrové místo k testům," nastínil Wenzl.

Zaměstnanci dostali od státu odměnu za loňské jaro tisíce a desítky tisíc korun, drobnější odměny se snaží dávat samotná nemocnice. "Je potřeba ale mnohem více personálu. My jsme loni přijali 16 nových doktorů absolventů. Ale situace je taková, že například lékař z očního jde na infekční. Mnoho ze zaměstnanců covid prodělalo. Vrátili se do práce, ale člověk bývá zpravidla oslabený," řekl Wenzl. Dodal, že některým zaměstnancům zasáhl covid i do osobních životů. "Obdivuju zaměstnance za jejich nasazení v této pro všechny těžké době. Péče o covid pacienty je náročnější z hlediska lidských sil a druhá věc je, že ničemu moc neprospívá chování některých lidí z řad veřejnosti, kteří nedodržují opatření. Pro zaměstnance je to frustrující," doplnil Wenzl.

Ředitel FN: Šíření agresivního viru zabrání plnění opatření

Nová omezení, která mají zabránit dalšímu rychlému šíření koronaviru, by se možná nemusela přijímat, kdyby lidé důsledně dodržovali už zavedená opatření. Myslí si to ředitel Fakultní nemocnice (FN) Plzeň Václav Šimánek. Nemocnice pečuje přibližně o 260 covidových pacientů a je podle krajského koordinátora lůžkové péče Jana Beneše nejvytíženějším zdravotnickým zařízením, které v ČR pečuje o covidové pacienty. Největší zdravotnické zařízení jihozápadních Čech je ale už na hraně lůžkových i personálních kapacit.

"Když jsem jel v týdnu ráno do práce, chtěl jsem počítat lidi, kteří nemají roušky nebo respirátory. Nakonec jsem počítal ty, kteří je měli, protože naopak bych se nedopočítal. Vidím pohromadě desetičlenné skupinky patnáctiletých mladých, evidentně nejsou z jedné rodiny, ale roušku nemá nikdo ani v ruce," popsal ředitel. Dodržování základních opatření jsou ale nezbytná pro to, aby se šíření nákazy zcela nevymklo kontrole.

Zdravotnická zařízení v celém kraji jsou podle něj na hraně kapacit. Nezbývají téměř žádná intenzivní lůžka pro covidové pacienty. Přitom nyní převládající britská mutace, která v kraji představuje až 84 procent nákaz, se nejen rychleji šíří, ale má i mnohem agresivnější průběh.

"Zaznamenáváme mnohem rychlejší nástup onemocnění a mnohdy i fatální následky," řekl ředitel. Není výjimkou, že sanitka přiveze ani ne třicetiletého člověka. "Je pozitivně testovaný, léčí se doma, zhorší se jeho stav a poté, co ho záchranná služba přiveze, tak se mu zastaví srdeční oběh a my ho musíme resuscitovat. A to není senior 80 plus, je mu 28 let a byl zdravý. Nebyl to člověk, který by měl spoustu chorob a byl vyčerpán životem. I to by lidé měli vědět, možná by jim to trochu otevřelo oči," míní ředitel.

Proto je podle něj zásadní, aby lidé dodržovali rozestupy, nosili ochranné prostředky, omezili kontakty, myli si a dezinfikovali ruce. V jiných zemích na západě Evropy se podle něj nařízení dodržují, mnohde jsou otevřené i restaurace, ale dodržují se v nich důsledně odstupy, lidé nosí respirátory i na procházkách za městem. "Já osobně si myslím, že k velkému zlomu v České republice dojde ve chvíli, kdy si lidé začnou vážit svého zdraví a svých životů a budou opravdu dodržovat to, co mají," apeloval Šimánek. Teprve pak bude šance, že se šíření nákazy zpomalí nebo zastaví.

Ve FN pracuje s maximálním nasazením veškerý personál. "A všichni, zdravotníci i nezdravotníci, makají nad rámec svých sil. Já se jim za to klaním a musím jim děkovat každý den, protože udržují vysoký standard péče. I naše síly jsou ale už naplněné. Když není pracovní síla, která by se starala o další pacienty, tak prostě není. My si ji nenakreslíme, nevymyslíme, my můžeme pracovat jen s takovými silami, které máme. Už na to upozorňujeme dlouho. Bohužel nejsme vyslyšeni," dodal ředitel.