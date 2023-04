Zeman chce, aby Babiš zůstal v politice. Vládu ale podle něj nesestaví

Babiše bývalý prezident ve středu přijal ve své nové kanceláři v pražských Dejvicích. "Byl to přátelský rozhovor, bavili jsme se o prezidentské kampani, ale i o vyhlídkách hnutí ANO na úspěch v parlamentních volbách," řekl Zeman.

V rámci "přátelské kritiky" bývalému premiérovi vytkl tři chyby z prezidentské kampaně. Babiš podle něj ve své kampani poněkud opomněl ekonomickou krizi, která se projevuje poklesem životní úrovně lidí. Za druhou chybu pokládá volební billboard s textem, že Babiš není voják, ale diplomat. Poslední chyba podle exprezidenta spočívá v tom, že Babiš označil volby za referendum o své osobě. "To by byl výčet tří chyb, ale na druhé straně uznávám, že Andrej Babiš si vedl velmi dobře v televizních diskusích," doplnil.

Babišovi se na středeční schůzce pokoušel vymluvit také jeho úmysl stáhnout se v politice do pozadí. "A protože v programu mám na příští týdny setkání i s (místopředsedy hnutí ANO) Karlem Havlíčkem a Alenou Schillerovou, budu i na ně apelovat, aby Andrej Babiš v politice zůstal. Skutečných osobností je totiž v české politice poměrně málo, i když je tam hodně lidí, kteří se za osobnosti pokládají," doplnil Zeman.

Zeman otevřel kancelář minulý týden. Plánuje v ní jednou týdně poskytovat rozhovory médiím nebo se setkávat s lidmi, kteří požádají o schůzku. Řekl, že se rád setká s každým, kdo o to požádá, z vlastní iniciativy ale nikoho zvát nechce. Záleží tak podle něj na představitelích dalších politických stran než pouze hnutí ANO, zda se schůzky uskuteční s nimi. Stejná pravidla by podle něj platila i v případě jeho nástupce v prezidentském úřadu Petra Pavla. "Platí u něho přesně stejná pravidla jako u kohokoli jiného," poznamenal.

Pokud bude mít někdo zájem se s bývalým prezidentem setkat, kontaktovat podle něj může spolek Přátelé Miloše Zemana, který mu kancelář platí. Jeho tým také v dohledné době vytvoří e-mail, na kterém bude možné o schůzku požádat.

Vzhled kanceláře nebo to, že nemá bezbariérový přístup, vyvolaly v uplynulých dnech diskuse na sociálních sítích. "Někteří novináři jsou poněkud snobští a domnívali se, že budu obklopen přepychem á la madam Pompadour, ale spolek Přátel Miloše Zemana nemá žádné velké finanční prostředky, v podstatě žije z členských příspěvků," řekl exprezident. Prostory jsou proto podle něj skromné, ale pro jeho potřeby vyhovující. Schody, které je nutné po vstupu do domu vystoupat, mu pomáhají zdolat bodyguardi.

Konec Zemanova prezidentství ovlivnila nemoc, kvůli které měl na zámku v Lánech zajištěnu péči zdravotních sester. Budou o něj pečovat i v novém lánském domě. Zeman poznamenal, že zdravotní péči v určitém rozsahu hradí pojišťovna. "A já se přizpůsobím jejím možnostem," řekl.

Na dotaz ohledně zdravotního stavu odvětil, že se stárnutím přichází běžné neduhy. "Jedna možnost je státi se hypochondrem a na tyto neduhy si neustále stěžovat, přičemž zajímavé téma k rozhovoru je to jenom pro toho hypochondra. Druhá možnost je ty neduhy ignorovat, tělo se po čase urazí, že si ho nikdo nevšímá, a bolesti přestanou," podotkl.

Zeman si není jist, že Babiš po volbách bude sestavovat vládu

Hnutí ANO podle bývalého prezidenta Miloše Zemana zřejmě vyhraje sněmovní volby. Není ale přesvědčen o tom, že jeho předseda Andrej Babiš bude sestavovat vládu, protože pro to potřebuje buď koaličního partnera, nebo opozici, která ho bude tolerovat. Zeman to řekl v rozhovoru ČTK.

"Já jsem samozřejmě skeptický vůči předvolebním průzkumům, nicméně pokud se většina agentur shoduje na tom, že v těchto průzkumech hnutí ANO vede, tak není důvod o tom příliš pochybovat," řekl exprezident k šancím ANO na úspěch ve sněmovních volbách. O tom, že by po nich vládu sestavoval Babiš, ale Zeman přesvědčen není. "Protože k tomu, aby sestavil vládu, potřebuje buď koaličního partnera, anebo takovou opozici, která bude jeho vládu tolerovat," řekl.

Na dotaz, zda mají šanci sestavit společnou vládu současné opoziční strany ANO a SPD Zeman odpověděl, že to závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich je, jestli se poučí z chyb, které se staly v prezidentské volební kampani. V ní SPD odmítlo přímo podpořit Babiše.

Zeman poznamenal, že se ANO a SPD výrazně liší v názorech na vztah k Evropské unii, ale na druhé straně se výrazně shodují v názorech na většinu otázek domácí politiky. Připomněl výrok Charlese Darwina, že se největší agrese dopouští nejbližší příbuzné druhy. "Což alespoň v té domácí politice, alespoň podle mého názoru, ANO a SPD jsou," řekl.

Přímo v politice už Zeman po skončení prezidentského mandátu neplánuje být aktivní. Nechce ani například svým jménem zaštítit některé z politických hnutí nebo stran. Podotkl, že je volič hnutí ANO. Stačí podle něj, když ho bude volit. Nevidí důvod, proč by ho, či jinou stranu, zaštiťoval.

Se zástupci vlády Petra Fialy (ODS) by se potkal, pokud by některý z ministrů o schůzku požádal. Minulý týden v rozhovoru v Mladé frontě Dnes kritizoval ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) za některé jeho kroky. Vytknul mu například to, že státní rozpočet nepočítá s náklady na valorizaci důchodů a přemrštěné odhady výnosu daně z mimořádných zisků. "Nová chyba pana ministra Stanjury spočívá v tom, že do příjmu státního rozpočtu zahrnul položku z výnosu emisních povolenek v rozsahu 50 miliard, aniž by si všiml, že tato položka nemůže být příjmem státního rozpočtu, protože je účelově vázána pouze na dekarbonizační operace," řekl ČTK.

K informaci České televize, podle které ministerstvo financí navrhlo omezení některých daňových výjimek, Zeman řekl, že je dlouhodobým odpůrcem těchto výjimek. Vyjádřil ale pochybnosti nad plánem zrušit takzvané školkovné.