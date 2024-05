Zeman popsal svou verzi příběhu o abolici pro Mynáře. Fiala ji prý slíbil

"Když jsem jednal s Petrem Fialou, zeptal jsem se ho, zda je ochoten podepsat tuto abolici, a já ho budu citovat doslova, řekl: To mi nedělá problém. A to je vše, co k tomu mohu říci," uvedl Zeman v pořadu Hráči deníku Blesk.

Exprezident přitom výslovně neřekl, že abolicí pro Mynáře podmiňoval jmenování Fialovy vlády. "Záleží na vás, jestli tyto dvě věci budete uvádět do souvislostí, a máte na to svaté právo. Na druhé straně jednání o abolici byla dvě a nikdy to ani jedna ani druhá strana nespojovala s otázkou schválení vlády. Když ale budu objektivní, jistě tento Fialův příslib zpříjemnil atmosféru dalšího jednání," řekla bývalá hlava státu.

Zeman žádal zastavení stíhání Mynáře v kauze šestimilionové dotace na přestavbu penzionu v Osvětimanech, kterou firmě Clever Management před 13 lety udělil úřad spravující rozdělování části unijních dotací. Při kontrole následně narazil na pochybnosti a obrátil se na policii. Společnost totiž v žádosti o dotaci zatajila, že stavbu už dříve 13 miliony korun podpořilo ministerstvo školství.

Kriminalisté obvinili Mynáře v únoru 2021, kdy byl ještě jako hradní kancléř jedním z blízkých spolupracovníků tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Policie původně stíhala i firmu Clever Management. Mynář vinu dlouhodobě odmítá. Státní zástupce letos v dubnu podal v tomto případě obžalobu.

Prezident má právo udělovat milosti, amnestie a abolice. Pro amnestii a abolici k tomu potřebuje spolupodpis předsedy vlády, případně podpis jím pověřeného člena kabinetu. V případě abolice prezident nařídí, aby se trestní stíhání pro určitý trestný čin nezahajovalo, a pokud už zahájeno bylo, ale nebylo doposud pravomocně skončeno, aby bylo zastaveno.