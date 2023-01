Zemanovo nejmenování Hladíka vadí lidovcům. Ministry vybírá premiér, připomínají

Místopředseda krajského výboru lidovců ve Zlínském kraji a senátor Josef Bazala považuje Zemanovo rozhodnutí nejmenovat Hladíka ministrem životního prostředí za překvapivé. "Osobně si myslím, že pan prezident měl dodržet zakotvení ústavy, že pokud premiér navrhne ministra, tak by ho měl jmenovat," řekl dnes ČTK Bazala. Na rozhodnutí prezidenta podle něj mohla mít vliv kauza přidělování městských bytů v Brně, kvůli níž policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři. Zmínil také politiku takzvaného Green Dealu, kterou podle něj Hladík prosazuje a prezident se vůči ní staví kriticky. Čekat s ministerskou nominací Hladíka na nového prezidenta podle Bazaly není namístě. "Strana by si neměla nechat diktovat, koho má navrhnout, pokud to má ve své kompetenci," doplnil Bazala.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) dnes ČTK napsal, že situaci kolem Hladíka bude v pátek řešit celostátní výbor. "Podle ústavy ministry vybírá premiér, ne prezident," poznamenal.

Vysoce postavený politik KDU-ČSL v Brně Filip Leder, který kandidoval do brněnského zastupitelstva jako dvojka za Hladíkem a zároveň se stal starostou městské části Brno-Žabovřesky, míní, že by KDU-ČSL měla na nominaci Hladíka trvat. "Z mého pohledu jako právníka ústava mluví jasně. Prezident na návrh premiéra jmenuje a tečka. Můj názor je, že není ústavním právem pana prezidenta tu nominaci odmítnout. Je to zodpovědnost pana premiéra, koho do té funkce navrhne. Pan prezident do toho nemá z hlediska ústavního pořádku co mluvit," řekl dnes ČTK Leder.

Předseda krajského výboru KDU-ČSL na Vysočině Pavel Janoušek nechtěl situaci ohledně Hladíkova nejmenování komentovat. "Dostali jsme instrukce z vedení, že na to nemáme reagovat. Máme v pátek nějakou poradu, takže zatím se k tomu nebudu vyjadřovat, z doporučení vedení, děkuji za pochopení," řekl dnes ČTK Janoušek.

Hladík po středečním jednání se Zemanem na Pražském hradě novinářům řekl, že Zeman má k jeho jmenování výhrady a není v tuto chvíli připraven tak učinit. Měl dojem, že výhrady, které prezident vznesl, mu vysvětlil. Podle vicepremiéra a šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky se výhrady týkaly například Hladíkovy odbornosti nebo kauzy přidělování městských bytů v Brně. Kvůli ní policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila. Jurečka ve středu na twitteru uvedl, že Hladík je kompetentní, nespáchal nic nezákonného, není obviněn ani trestně stíhán. Večer České televizi sdělil, že za nominací Hladíka dál stojí. O dalším postupu bude jednat v pátek odpoledne celostátní výbor KDU-ČSL. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že vzal Zemanovo rozhodnutí na vědomí. O situaci bude s Jurečkou jednat, sdělil ČTK ve středu mluvčí vlády Václav Smolka.