Část pracovníků může skončit v karanténě zbytečně, míní odborníci

Vláda dnes oznámila, že od 17. ledna se budou všichni zaměstnanci soukromých i státních firem a organizací, živnostníci a také jednatelé společností dvakrát týdně testovat antigenními samotesty. V případě pozitivity půjdou na pět dní do karantény, nebude nutný ověřovací PCR test. Tento režim by měl fungovat dva až tři týdny. Nyní konfirmace PCR testem povinná je. Vláda zároveň rozhodla, že se od úterý 11. ledna zkrátí doba izolace a karantény na pět dní. Důvodem je šíření nakažlivější varianty omikron, při kterém hrozí, že bude v jednu chvíli v izolaci či karanténě velké množství lidí a mohlo by to ohrozit fungování společnosti.

Bez potvrzení PCR testem by skončily při každém kole testování v pětidenní karanténě tisíce zaměstnanců zbytečně, uvedl ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hajdúch. ČTK řekl, že kapacita pro testování prostřednictvím přesnějších PCR testů je v současné době v tuzemských laboratořích dostatečná a není důvod se řídit jen antigenními testy.

Pokud pozitivně testovaný pracovník půjde na PCR test a bude mít negativní výsledek, mohl by se vrátit do práce. To je podle sociologa Daniela Prokopa motivace pro firmy, aby ověřovací PCR test prováděly. Návrh vlády ale podle něj reaguje na fakt, že se to nemusí do pěti dnů stihnout. Uvedl to na twitteru.

To, že mohou antigenní testy poslat pracovníky do karantény zbytečně, řekl na dotaz ČTK i Václav Navrátil, CEO a vědecký ředitel českého výrobce PCR testů Diana Biotechnologies. "Kromě falešně negativních výsledků trpí některé antigenní testy také na falešné pozitivity a část lidí tak může skončit v karanténě zbytečně," napsal ČTK. "Takto plošně používané antigenní testy jsou bohužel různorodé kvality a obvykle nedokážou odhalit nemocného včas, dříve než nakazí okolí. Jejich malá spolehlivost je jejich hlavní omezení pro preventivní testování," doplnil.

Navrátil připomněl, že se podle vlády pracovníci mají testovat pomocí samotestů. Pokud by se povolily samoodběry na PCR, výrazně by vzrostla i kapacita PCR testování a kvalitní testy by byly více dostupné, dodal.