Část pražských restauratérů kontroly hostů odmítá

Vláda na středečním mimořádném jednání rozhodla, že provozovatelé stravovacích provozů budou muset od 1. listopadu kontrolovat u hostů certifikát o dokončeném očkování, prodělání nemoci covid-19 nebo platném negativním testu. Zákazníkovi, který se dokladem neprokáže, neumožní vstup do podniku, nebo mu neposkytnou službu.

"Žádný hospodský s minimálním vztahem k zákazníkovi přece nemůže chtít po hostovi jakoukoliv potenciálně trapnou, nepříjemnou lustrační zkoušku. Umím si to představit v nějakém fastfoodu, kde není žádný vztah k zákazníkovi, ale v restauraci bych si radši dal facku, než abych takhle ponižoval hosta," řekl restauratér Michal Kozlíček. Provozovatelé gastronomických provozů podle něj ani nemají právo zjišťovat cokoliv o zdravotním stavu hosta. Vzhledem k tomu, že nemohou ručit za pravost potvrzení, kontrola podle něj ztrácí smysl.

Při obědové špičce a za současné personální situace si Kozlíček ani nedokáže představit, jak by zaměstnanci mohli stíhat provádět tyto kontroly. V restauraci rest a baru rest.ar vyvěsí ceduli o aktuálních nařízeních a odpovědnost za dodržování nechá na hostech. "Nebudeme předstírat kontrolu," uvedl.

Personál vinných barů Vinograf bude o předložení dokladů o bezinfekčnosti žádat u stolu při objednávce. "Vzhledem k tomu, že vláda nestanovila žádné detaily k podkladům prokazujícím bezinfekčnost a provozovatel restaurace nemá oprávnění hosta ztotožňovat, tak kontrola proběhne pouhým vizuálním zjištěním, zda nějaký podklad host má. Za kvalitu si odpovídá sám. Naší snahou je samozřejmě co nejméně zatěžovat hosta a provoz restaurace tímto kontrolním procesem," řekl spolumajitel Vinografu Jan Horešovský.

O účinnosti opatření má Horešovský pochybnosti. V minulosti se ale podle něj prokázalo, že jakékoliv omezení vede k poklesu návštěvnosti. Stát by podle něj neměl nechávat propad tržeb na restauratérech. Měl by nabídnout pomoc třeba obdobnou, kterou zavádí pro automobilové firmy, řekl. Ty chce vláda zařadit do programu na podporu zaměstnanosti Antivirus.

V kavárnách SmetanaQ a Slavia budou zaměstnanci hosty kontrolovat také až po usazení, uvedla za podniky Petra Onderková. Zatíží to podle ní personál a prodlouží čekací dobu na objednávku. Pro mnoho zařízení to bude podle ní znamenat nutnost najmout dalšího pracovníka.

"Šokující zprávou pro nás bylo oznámení, že opatření se netýkají foodcourtů v obchodních centrech z důvodu složité kontroly zákazníků. Pokud kontrolu opravdu nelze provádět, stejná opatření by měla platit i při vstupu do obchodních center," řekla dále Onderková.

Vláda ve středu také rozhodla o tom, že neočkovaní lidé od 1. listopadu nebudou mít preventivní test na koronavirus dále hrazený ze zdravotního pojištění. Navíc zkrátila jejich platnost. Tyto kroky spolu se zavedením kontroly v pohostinství povedou podle Onderkové k tomu, že do restaurací budou přicházet většinou jen plně očkovaní. Odhaduje pokles tržeb až o několik desítek procent. Hrozí podle ní to, že opatření nebudou dodržována a epidemická situace se ještě zhorší. "Zavedení těchto opatření stejně křivku nárůstu epidemie nezastaví, takže můžeme očekávat, že vláda zase bude postupně přitvrzovat ve vybraných a 'osvědčených' odvětvích jako v minulosti - v kultuře, školství a pohostinství," doplnila.