Ceny potravin v září šestým měsícem klesly, hlavně u rostlinných olejů

Souhrnný index, který sleduje ceny obilovin, rostlinných olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezinárodních trzích, se snížil na 136,3 bodu ze zpřesněné hodnoty 137,9 bodu zaznamenané v srpnu. Ve své dnešní zprávě to uvedla Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Ve srovnání s loňským zářím je však index o 5,5 procenta vyšší. Letos v březnu, po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu, index vystoupil na rekordních 159,7 bodu.

Ceny rostlinných olejů se meziměsíčně snížily o 6,6 procenta, hlavně díky vyšším dodávkám a poklesu cen ropy. Snížily se také ceny cukru, mléčných výrobků a masa, což zmírnilo inflační tlaky.

Naopak index cen obilovin meziměsíčně o 1,5 procenta vzrostl. Ceny pšenice se zvýšily o 2,2 procenta kvůli obavám o úrodu v Argentině a ve Spojených státech, vysokému vývozu z EU a zvýšené nejistotě kolem pozdějšího přístupu do ukrajinských přístavů v Černém moři. Ceny rýže vzrostly také o 2,2 procenta, částečně kvůli obavám z dopadů nedávných záplav v Pákistánu.

FAO také snížila výhled produkce obilovin na letošní rok na 2,768 miliardy tun z předchozích 2,774 miliardy tun. To je o 1,7 procenta méně než odhadovaná produkce za loňský rok. Očekává se, že světová spotřeba obilovin v roce 2022/2023 překoná produkci o 2,784 milionu tun. To by mělo světové zásoby proti roku 2021/2022 snížit o 1,6 procenta na 848 milionů tun.