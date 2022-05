Češi chtějí bydlet ve vlastním, u hypoték jim nevadí ani vysoké úroky

— Autor: Pavel Daniel / EuroZprávy.cz

Trpělivost přináší růže, říká snad jedno z nejznámějších tuzemských přísloví a lidových mouder. Že platí i v ekonomice, se i na těchto stránkách psalo hodně. A že tohle pořekadlo platí i ve zběsilých časech, v nichž právě žijeme, ukazuje poslední vývoj a názory odborníků na ekonomiku. Řeč je totiž o tom, že třeba ještě na začátku května, když ještě nebyly známy poslední statistiky ohledně vývoje hypotečního trhu v Česku, se objevovaly názory, které se zaměřovaly právě na trh bydlení. Otázka totiž stála tak, proč si Češi i přes nevyšší základní úrokové sazby od 90. let minulého století stále brali hypotéky, a to i přes tvrzení, že ceny nemovitostí jsou zbytečně nadnesené, a tudíž, že se s nákupem bytu, domu či pozemku vyplatí počkat. Je to ale opravdu tak?