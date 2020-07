Ekonomika v Česku: Ekonom varuje před kolapsem autoprůmyslu a strojírenství

Sdružení automobilového průmyslu už informovalo, že byl zaznamenán pokles tržeb až o 150 miliard, a že dojde k dalšímu zvyšování ztráty. Bylo by dobré se více zaměřit do investic ve zdravotnictví, ale nejen tam.

Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO) se během interview pro Plus nechal slyšet, že je nezbytná postupná rekonstrukce průmyslu a potažmo celé energetiky, přičemž se jedná pouze o jádro a obnovitelné zdroje. Na uhlí je z 60 % závislé i celé české teplárenství.

Ke změně by mělo dojít i v dopravě, a to z hlediska mobility. "Současně ale stát musí dobudovat infrastrukturu, ať to bude vodíková, pro dobíječky plug-in. Čeká nás i změna kombinace doprava-energetika-průmysl, a to ve smyslu elektromobility. Takže celá řada věcí, na který musíme připravit jízdní řád a ten provázat s národním investičním plánem,“ řekl šéf resortu dopravy v rozhovoru pro Plus s dodatkem, že vše musí být kompatibilní se závazky vůči EU.

Podle hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše se stále jedná pouze o jednu z alternativ, které ještě ani není dokončená. "S řadou bodů jde souhlasit, ale je tady velké riziko, že zůstane hlavou i nohama vysoko v oblacích a přitom se vzdálíme aktuálním problémům konkrétních firem a domácností,“ konstatoval.



Dále také vyjádřil obavy z cílení rok 2030 bez zohlednění aktuálně nejvíc postižených strategických firem. "Jako je teď automobilový průmysl, který zaměstnává velké množství pracovníků. Ne vždy jsou hi-tech s vysokou přidanou hodnotou, přesto si zaslouží podporu tak, aby i u nich byla zachována rozumná produkce,“ podotkl ekonom.

Zároveň se také nezapomněl zmínit i o osvědčených investičních pobídkách, které byly v posledním roce opomíjené. "V tuto chvíli už není nejvíc zasaženým odvětvím ekonomiky hoteliérství nebo pohostinství, ale dostáváme se do druhé fáze krize. Největší ránu dostává automobilový průmysl, strojírenství. A dá se čekat, že se postupem času krize přelije i do stavebnictví," varoval Bureš.