Demonstranti chystají další protesty proti přijetí pandemického zákona

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Iniciativa Chcípl PES chystá další akce proti přijetí pandemického zákona v Senátu. Na pražském Klárově budou od středečního večera petiční stany. Z několika měst se také do Prahy sjedou konvoje aut. Dojet by měly také na Klárov, který je v blízkosti sídla Senátu. Účastníci chtějí na místě setrvat do čtvrtka, kdy by měli senátoři o pandemickém zákonu rozhodnout.