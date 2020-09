Do domova důchodců v Humpolci se vracejí pracovníci, armáda odjela

"Vlastními silami bychom to těžko zvládli za situace, kdy nám vlastně lehlo ze dne na den tři čtvrtě personálu," uvedl Vaněk. Dodal, že díky uzdravování pracovníků už se teď domov bez této mimořádné výpomoci dokáže obejít. V posledním týdnu se sice počet obyvatel domova s covidem-19 ještě zvýšil o dva na 29, podle ředitele jsou ale stále z jednoho zasaženého oddělení. Sedm klientů s prokázanou nákazou zemřelo.

V Humpolci ještě zůstaneme 😷

Vyhověli jsme žádosti a v domově pro seniory budeme pomáhat do pátku. To už by měly být hotovy testy nakažených zaměstnanců. pic.twitter.com/hHxEHdDIxx