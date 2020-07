Do konce prázdnin podle komory většina firem propouštět nebude

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sedm z deseti zaměstnavatelů nepropouštělo své zaměstnance a ani to nemají v následujících dvou měsících v plánu. Propouštět se ale chystají malí zaměstnavatelé. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi 790 podniky. Komora to dnes sdělila ČTK.