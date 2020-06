Domovy důchodců praskají ve švech. Kapacitu je třeba zdvojnásobit, jinak hrozí kolaps

Ukázala to studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) o struktuře dlouhodobé péče a prognóze potřebnosti služeb do roku 2050.

Vládní národní investiční plán sociální služby zmiňuje. Ministerstvo práce v něm uvádí, že od roku 2016 do roku 2030 by bylo na dotace na rozvoj kapacity, modernizaci a obnovu služeb potřeba 42,5 miliardy. Nástin projektů ale chybí. Služby zajišťují kraje a obce. Provozovatelům nynější dotace nestačí obvykle ani na provoz a žádají téměř každý rok stovky milionů na dofinancování. Na rozvoj služeb nezbývá.

"Pro odvrácení budoucího kolapsu sociálních služeb je nutné zajistit dostatečnou podporu investic sociálních služeb. Rozpočtovaná částka v rámci státního rozpočtu na rok 2019 pro tento účel ve výši 150 milionů korun je fatálně nedostatečná," uvádí studie. Vypracovali ji expert na sociální služby z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Ladislav Průša a šéf APSS Jiří Horecký.

Podle poslední statistické ročenky bylo předloni v domovech pro seniory zhruba 37.000 lůžek. Podle studie by jich bylo potřeba v polovině století přes 89.100, aby se zachovala nynější dostupnost. Nebo by musela být odpovídající kapacita komunitních zařízení či "nových modelů bydlení pro seniory" se zdravotními a sociálními službami. V domovech se zvláštním režimem pro lidi s demencemi bylo předloni asi 20.100 lůžek, v polovině století pak aspoň 38.500 míst. Kapacitu by bylo potřeba navýšit nejvíc do roku 2035. Poté začnou do penze odcházet silné ročníky Husákových dětí ze 70. let.

Experti na sociální problematiku poukazují na to, že už teď je služeb nedostatek. Na tisícovku lidí nad 65 let připadá v ČR asi 41 lůžek, v Belgii 70, ve Švédsku 69, ve Francii 57, na Slovensku 55 či v Německu 54. Zaostávání Česka se podle studie každý rok zvětšuje, protože ostatní státy na rostoucí poptávku po péči reagují.

Vláda kvůli krizi navrhuje pro letošek navýšení schodku rozpočtu na půl bilionu korun. Uvádí, že zadlužení země využije k investování. "Peníze se nesmí projíst, musí být na investice. Za svůj resort vidím prostor zejména v podpoře investic do infrastruktury sociálních služeb. Tam je skutečně i s ohledem na stárnutí populace velká potřeba v řádu i desítek miliard. Zde bychom dokázali velké množství investic podpořit a uskutečnit," řekla tento týden ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Podle národního investičního plánu by ministerstvo od roku 2016 do poloviny století mělo mít na dotace na rozvoj a obnovu sociálních služeb 42,5 miliardy korun. To je v průměru 2,83 miliardy na rok. Takové částky v ministerské pokladně ale dosud nebyly. Jak by měla síť péče a služeb pro seniory vypadat, kolik by kde mělo vzniknout zařízení podle počtu potřebných či kde se vezmou na budování peníze, vládní plán neobsahuje.

"V ČR neexistuje žádný centrální plán na budování kapacit sociálních služeb pro seniory jako pobytové služby, terénní služby, denní stacionáře a podobně. Aktuální strategické dokumenty se nedotýkají problému nedostatečných kapacit, včetně návrhů řešení, tedy systematického plánu jejich dovybudování. Centrální investiční podpora je zcela zanedbatelná," uvádí studie. Aby byl podle ní možný "elementární rozvoj", muselo by se změnit financování a měl by se zapojit i soukromý kapitál.