Expolicista je obžalován z vraždy, údajně znásilnil i vlastní matku. Hrozí mu doživotí

"Celá obžaloba je nesmysl. Policisté obcházeli svědky a ovlivňovali je, i mou matku. O nestrannosti a objektivitě vyšetřování nemůže být řeč," zahájil svou výpověď muž, který se po výpovědi od policie za spáchání jiného trestného činu živil jako taxikář. Právě tehdy, v letech 2015 až 2019, páchal podle státní zástupkyně skutky popsané v obsáhlé obžalobě. Hrozí mu za ně 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Nejzávažnějším činem, kterého se muž podle vyšetřovatelů dopustil, je vražda spáchaná loni 2. května ráno v bytě v Hasově ulici v Praze 4. Pachatel na místo údajně přišel "v úmyslu zrealizovat své sexuální násilné představy spočívající zejména ve znásilnění ženy a jejím následném podřezání". Na starší obyvatelku bytu zaútočil dvěma noži, zřejmě i šroubovákem a také podlouhlým nástrojem, pravděpodobně nohou od židle nebo baseballovou pálkou. Útok vedl zejména na obličej a hlavu.

Vrah v bytě následně založil požár, aby zakryl stopy. Oheň včas dostali pod kontrolu hasiči, kteří z domu evakuovali 81 lidí. Obžalovanému muži proto kladou vyšetřovatelé za vinu i obecné ohrožení. Policisté už dříve uvedli, že pachatel si oběť vybral náhodně.

Obžaloba muže viní i ze znásilnění bývalé přítelkyně nebo jeho matky a z toho, že ženám rozesílal výhružné textové zprávy a vydíral je intimními fotografiemi pořízenými proti jejich vůli. V listopadu 2018 se údajně pokusil těžce ublížit na zdraví prostitutce, kterou po sexu rdousil a zlomil jí nos. O dva roky dříve údajně napadl ženu ve svém taxíku, škrtil ji bezpečnostním pásem, vzal jí kabelku, a když ji poté srazil před auto, pokoušel se vůz roztlačit směrem k její hlavě.

Muž dnes vypověděl, že do roku 2014, kdy pracoval u policie, drogy na rozdíl od jiných svých kolegů nebral. Připustil jen styky s prostitutkami. "Tehdy to byl takový můj koníček, bavilo mě smlouvání o cenách. Choval jsem se k prostitutkám normálně, byly spokojený," uvedl. Když poté začal s pervitinem, za prostitutkami už podle svých slov chodil jen několikrát do roka, protože "v jeho případě fungoval jako stoprocentní zabiják erekce".

K vraždě ani k záležitosti s matkou se dnes muž nevyjádřil - soudu řekl, že je unavený a že bude ve výpovědi pokračovat příště. Kuplířství odmítl. K loupeži mimo jiné řekl, že mu jeho napadená známá předtím dala pervitin. K textovým zprávám podotkl, že je psal pět let "v transu". "Myslím, že jsem propsal 500 až 1000 hodin čistýho času. Měl jsem úchylnej perverzní pocit z toho, že říkám sprostý slova," řekl. Dodal, že zprávy neodrážejí realitu a že bez požití drogy žádné "sadistické ani úchylné" představy neměl. "Státní zástupkyně si vymyslela, že mě vzrušují starší ženy. To je nesmysl. Máma mě sexuálně nikdy nepřitahovala," dodal.