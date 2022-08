Hasičům v Českém Švýcarsku se dnes podařilo zcela uhasit dva sektory

Hasiči místo zásahu rozdělili na čtyři sektory. Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček dnes odpoledne řekl, že se sektory postupně budou předávat národnímu parku. Nicméně i po ukončení zásahu budou muset záchranné složky na místě dál asistovat.

Většina sil a prostředků se dnes podle Kavky pohybovala v severní části od řeky Kamenice. Nejvíc práce mají hasiči i nadále v nepřístupném terénu ve skalách nad Hřenskem, kde ve čtvrtek v noci a dnes ráno zachvátily porost plameny. Hasiči ohnisko ještě ráno uhasili. Drobná ohniska tam však hasili hasiči celý den a zřejmě v tom budou pokračovat také v sobotu. Několik skrytých ohnisek se podařilo uhasit kolem Oltářního kamene.

"Dílčí úspěchy jsme zaznamenali také v oblasti Bouřňáku, nejvíce problémů je ale stále na jeho vrcholu," uvedl Kavka. Vrtulníky tam dnes shazovaly vodu, protože skrytá ohniska se, stejně jako nad Hřenskem, objevují ve skalních štěrbinách. Další významné úspěchy se dnes hasičům podařily u Větrovce, kde také uhasili několik ohnisek. "Přesunutí sil a prostředků z jižních sektorů na sever pomohlo k rychlejšímu postupu a likvidaci více ohnisek," zhodnotil dnešní strategii zásahu mluvčí.

V noci a v sobotu ráno se do terénu znovu vypraví drony vybavené termokamerami. Vydají se na průzkum všech sektorů. Do hasebních prací se dnes odpoledne zapojily dva speciální letouny Canadair z Itálie, které v parku pomáhaly už před týdnem. Musely se ale vrátit do Itálie, kde také vypukl velký požár. Letadla pojmou 6000 litrů vody. Speciály dnes nahradily dvě letadla s nádržemi na 3000 litrů vody, vrátily se do Švédska. Hasičům významně pomohla tzv. taktika vláčku, kdy vrtulníky létaly za sebou a shazovaly vodu na jedno konkrétní ohnisko.

Evakuovaní obyvatelé Hřenska a jeho částí Mezné a Mezní Louky se budou moct vrátit domů, až hasiči vyhlásí likvidaci požáru. Předpoklad byl, že nastane už dnes, ale komplikací je horko a nedostatek deště, uvedl odpoledne Vlček. Termín likvidace se posunul a zatím podle ředitele není jasné, kdy bude vyhlášena. O návratu turistů bude jednat národní park s ministerstvem životního prostředí a obcemi v okolí. Výrazně poničené jsou soutěsky ve Hřensku, Pravčická brána by měla být v pořádku.