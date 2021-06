Informace dobrovolníkům i lidem z postižených obcí zprostředkuje nový web

"Zájemci se tam dozví, jak postupovat v případě, když potřebují konkrétní pomoc, nebo když ji naopak chtějí nabídnout. Zjistí zde také, co z materiálu chybí a čeho je moc. Situace s potřebným materiálem se navíc na konkrétních místech mění v průběhu času. I prokliky na tyto informace jsou zde zveřejněny. Pomoci dobrovolníků si mimořádně vážíme a děkujeme jim. Bez nich by to nešlo. Teď jde jen o to, aby vynaložené síly a snaha pomoci byla produktivní a co nejefektivnější," uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Lidé, kteří chtějí pomáhat peněžním příspěvkem, na webu naleznou i seznam a prokliky na oficiální finanční sbírky.

Jihomoravský kraj dnes zároveň vyhlásil stop stav materiální pomoci pro obce zasažené bouří a tornádem. Poptávka je pouze po stavebninách, především na opravu střech. Ostatních prostředků včetně oblečení či potravin je dostatek.

Tornádo minulý týden ve čtvrtek nejvíce zasáhlo Moravskou Novou Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice a také Hodonín. V obcích pomáhá kolem 1200 hasičů, přes 300 policistů, vojáci a také dobrovolníci. V místě pracuje přes 300 vozidel těžké techniky.