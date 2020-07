Češi berou sousední země útokem. Už je nelákají jen nižší ceny

Například těstoviny předtím stály dvě eura devětasedmdesát centů, teď jsou o pět centů levnější,“ řekla v interview pro ČT24 vedoucí jednoho ze supermarketů v Bavorsku Miriam Strieglová. "Máme skutečně hodně českých zákazníků," podotkla.

Češi proto nejčastěji nakupují v Německu základní potřeby, tedy potraviny a drogerii. Němci zase jezdí do Česka pro tabákové výrobky a pohonné hmoty.

Vládní ekonomové predikují, že se největší evropské hospodářství propadne v letošním roce o více než šest procent, což je největší hodnota od druhé světové války. Dočasné snížení daně z přidané hodnoty je součástí opatření, ke kterým se německá vláda uchýlila, aby znovu nastartovala ekonomiku. V platnosti bude až do konce letošního roku.

Nejedná se ale o plošné snížení cen pro spotřebitele. Výhodné je i pro prodejce, kteří z ušetřených peněz častokrát nakupují například ochranné prostředky.

"Pokud by ty peníze zůstaly lidem, tak samozřejmě by to znamenalo jakousi vyšší míru zadlužení – ale nezůstaly by lidem. Takže my bychom udělali takovouhle díru v rozpočtu, abychom podpořili řetězce, a to mi nedává smysl,“ vysvětlila šéfka státní pokladny Alena Schillerová (ANO), proč stejný krok nezamýšlí i Česko.

Výhodné je nakupovat i v Rakousku

Ke snížení DPH kvůli krizi přistoupilo ale i Rakousko, kam taktéž někteří Češi jezdí nakupovat. Oblíbený je například hornorakouský Freistadt.

"Ano, hodně lidí z Čech k nám do města jezdí nakupovat,“ potvrdila tamní prodavačka Andrea Schwarzbauerová s dodatkem, že zejména o víkendech je počet českých a rakouských značek na parkovištích téměř vyrovnaný.

Stejného názoru je i Jaroslav Řádek, který díky práci v Rakousku nakupuje výhradně tam. "Koupím francouzské párky u nás, francouzské párky tady, u nás je to samá sója, hned se při vaření rozsypou,“ řekl.

V Rakousku platí od pátku přísnější opatření proti koronaviru. V supermarketech a obchodech platí povinnost mít zakrytá ústa a nos.

Koronavirus se podepsal na nákupech Čechů na Slovensku

Pandemie covid-19 nejenže oslabila volný pohyb mezi Českem a Slovenskem, nýbrž i cesty za nákupy. Motivem častokrát nejsou ani výhodné ceny, nýbrž lepší dostupnost, úspora času i nákladů na dopravyu.

Ze Starého Hrozenkova je to například blíž za nákupy do slovenského Trenčína než do Uherského Hradiště. Mírně vyšší ceny vyvažují na Slovensku lidem, kteří žijí v jeho pohraničí, jejich úspory. Trenčín je blíž, kdežto stejné české obchody o hodně dál.

Mnohem víc ale nakupují Slováci v Česku. Některé z obchodů dokonce přijímají i platby v eurech. Zásadní rozdíl mezi nákupy není v cenách, nýbrž v povinnosti nosit roušky, které ve slovenských obchodech zůstávají i nadále povinné.