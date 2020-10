Lidé se vymluví, že když proběhl ceremoniál na Hradě, pak žádné nebezpečí nehrozilo, říká pro EZ Sokol

Tísňové policejní linky se ve středu 28. října mohou večer rozezvučet. Občané jejich čísla mohou vytočit v souvislosti s předáváním státních vyznamenání. Podle mnohých totiž ve Vladislavském sále dojde k porušení zákazu hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb. Vládní usnesení vydané v pondělí 12. října nařizuje maximálně 6 osob v interiérech.

Strážníci, přijeďte, ve Vladislavském sále je nepovolené shromáždění

Jak by například zareagovala pražská městská policie, pokud by ji někdo upozornil, že na Hradě dochází k porušování shromažďovacího zákona? „Kdyby se na pražskou městskou policii v této souvislosti skutečně nějaký oznamovatel obrátil, postupovali bychom následovně. Na místo by rozhodně nevyjížděli strážníci, ale celé oznámení by bylo neprodleně předáno k vyřízení Ochranné službě Policie České republiky, která má ve spolupráci s Hradní stráží celou věc v gesci,“ říká pro EuroZprávy.cz ředitel pražské městské policie Eduard Šuster. Naopak na stejný dotaz odpověděl neurčitě mluvčí pražských policistů Jiří Daněk. „Policisté dohlíží na dodržování všech vládních nařízení a v případě jejich nedodržení věc řeší.“

Bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol celý případ staví do dvou právních rovin. „Na první pohled je jisté, že plánované shromáždění na Pražském hradě porušením zákazu shromáždění více osob nepochybně je.“ Zkušený advokát však celou kauzu vidí jinak, pokud bude slavnostnímu večeru, na němž má dojít k předání státních vyznamenáních, udělena výjimka. „Předpokládám, že z právního hlediska by muselo jít o výjimku ze zákazu stanoveného některým z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, případně usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.“

Podle místopředsedy České advokátní komory se logicky nabízí usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020, číslo 1021, uveřejněné ve Sbírce zákonů pod číslem 407. „V jeho bodě I / 1 je uveden zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb. V bodě b) je uveden výčet výjimek, tedy toho, na jaké hromadné akce se zákaz nevztahuje. Poměrně snadno si lze představit, že kromě generální výjimky pro takovéto akce by byla přijata i výjimka individuální pro akci konanou na Pražském hradě. V takovém případě by jistě nebyl namístě žádný zásah policie a nešlo by o nedovolené shromáždění,“ vysvětluje advokát, který se specializuje na trestní, občanské či obchodní právo.

Sokol je přesvědčený, že Hrad si po právní stránce vše ohlídá, aby vše bylo v souladu se zákonem. „I přes panem prezidentem opakovaně doznávanou tendenci přistupovat k právním předpisům včetně Ústavy tvůrčím způsobem, což v některých případech znamená ignorování těchto předpisů, předpokládám, že zcela otevřeně by taková hradní akce jistě nebyla organizována, pokud by neexistovala zmíněná výjimka.“

Bude-li udělena, jde primárně o politické rozhodnutí. „Byť jistě s řadou zdravotních, a tedy obecně technických souvislostí. Správnost politického rozhodnutí jako takového, není-li explicitním porušením stávajícího práva, mně jako právníkovi nepřísluší hodnotit. Co si o tom budu myslet jako občan a co si o tom budou myslet jiní lidé, je pak samozřejmě věc jiná,“ tvrdí absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlova.

Pokud někdo výjimku neobdrží, budou slyšet nářky na diskriminaci

Sokol si dovede především představit žádosti o podobné výjimky s větší či menší naléhavostí. „A nářky na diskriminaci, nebude-li žádostem vyhověno,“ doplňuje.

Stejně tak si ovšem umí představit námitky těch, kteří budou správně stíháni za uspořádání zakázané vnitřní akce. „Sice formálně porušili právní normu, která to zakazovala, ale stupeň společenské škodlivosti porušení je nulový. S poukazem, když totéž, případně ve větším, mohli uspořádat na Hradě. Takže asi žádné skutečné nebezpečí nákazy nehrozilo, protože jinak by pan prezident jistě takovou výjimečnou akci nepořádal. Jak si s takovými námitkami poradí správní nebo dokonce soudní orgány bude jistě zajímavé sledovat,“ konstatuje právník z renomované advokátní kanceláře Brož& Sokol & Novák.

Diplomatickou rétoriku k pořádání slavnostního večeru, který má proběhnout navzdory sílící koronavirové pandemii, volí šéf pražských strážníků Eduard Šuster, který zůstal v profesionální rovině. „Jistě chápete, že mně, jakožto řediteli Městské policie hlavního města Prahy, v žádném případě nepřísluší komentovat plány nejvyšších ústavních činitelů této země, včetně jejího prezidenta. Z veřejných zdrojů je však zřejmé, že je celá akce velmi pečlivě připravována a konzultována nejen s vládou České republiky, ale také, a to hlavně, v součinnosti s ministerstvem zdravotnictví a příslušnou hygienickou stanicí,“ praví Šuster.