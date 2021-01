Možnost vyrazit do restaurace chybí podle průzkumu dvěma třetinám Čechů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Možnost vyrazit s rodinou nebo přáteli do restaurace podle aktuálního průzkumu společnosti Up Česká republika chybí 66 procentům Čechů. Zajít si posedět na oběd či večeři postrádají obzvlášť mladší lidé, ve věku do 35 let plnohodnotná návštěva stravovacích zařízení schází 80 procentům Čechů.