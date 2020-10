Muž z Ostravy se vydával za člena IS. Přiznal se, žádá o dohodu s žalobcem

Jednapadesátiletý Roman Mariančík, který pochází ze Slovenska, ale žije v Ostravě, čelí obžalobě z vyhrožování teroristickým trestným činem.

Obžalovaný u soudu uvedl, že letos v dubnu vyhrožoval odpálením náloží, protože se dostal kvůli údajné krádeži do konfliktu s ostrahou jednoho obchodního řetězce. "Cítím se v plném rozsahu vinen, netušil jsem, že je tak vysoká trestní sazba," uvedl dnes u soudu Mariančík a zároveň požádal soud o uložení protialkoholní léčby a trestu ve výši od tří do pěti let. Podle zákona mu hrozí až dvanáctiletý pobyt ve vězení.

Státní zástupce Alexandr Dadal uzavření dohody nevyloučil. S obžalovaným a jeho advokátem bude jednat ještě dnes. Pokud se dohodnou a soud dohodu přijme, je toto rozhodnutí konečné a nevratné. Soud pak už nemusí provádět související dokazování. Umožňuje to novela trestního řádu platná od 1. října.

Případ řešili kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu. Muž podle nich 19. dubna opakovaně a anonymně volal na tísňové linky 112 a 158, přičemž vyhrožoval bombovým útokem v několika prodejnách jednoho obchodního řetězce na Ostravsku. Za neodpálení bomby požadoval milion amerických dolarů (zhruba 22 milionů korun) v hotovosti a dopravní letadlo pro cestu do Afghánistánu.

Policisté na základě telefonátů určili místo, odkud byly vedeny, a za několik hodin zadrželi jedenapadesátiletého muže z Ostravska. O dva dny později ho obvinili. Původně ho podezírali z šíření poplašné zprávy, později věc překvalifikovali na přísnější, zvlášť závažný zločin vyhrožování teroristickým trestným činem. Okresní soud v Ostravě muže poslal do vazby.

Opatření, která policie kvůli výhrůžkám přijala, se dotkla dvou desítek obchodů v Moravskoslezském kraji. Několik stovek lidí bylo evakuováno a policie do obchodů, případně do celých obchodních domů uzavřela vstup. Přivolaní pyrotechnici a psi vycvičení na vyhledávání výbušnin žádnou bombu nenašli.