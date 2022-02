Na náhrady podle asociace nedosáhne asi třetina ubytovacích a stravovacích provozů

Asociace naopak pozitivně hodnotí to, že ministři některé své původní návrhy změnili, například zvýšili objem peněz ze tří na pět miliard korun. ČTK to dnes řekl prezident AHR Václav Stárek.

Podnikatelé v ubytování a gastronomii budou moci využít programy COVID Nepokryté náklady a COVID 2022. Nárok na podporu budou mít ti, kterým od 1. listopadu do 31. prosince loňského roku klesl obrat alespoň o 50 procent proti stejnému období roku 2019. Maximální výše dotace na jednoho žadatele z každého programu bude činit 1,5 milionu korun.

Hotelové řetězce nebo skupiny hotelů jsou tak z programů předem vyloučeny, což AHR považuje za diskriminaci. Utrpěly přitom ztráty v desítkách milionů korun. Navíc jde převážně o podniky, které jsou ve velkých městech a už druhý rok evidují největší propady. Převážně to jsou největší zaměstnavatelé v oboru.

"Bez rozdílu objemu ztrát byl omezeními zasažen prakticky celý sektor služeb cestovního ruchu, a to včetně jejich dodavatelů," uvedl Stárek. Vláda by podle něj měla připustit pokles obratu o 40 procent a maximální výši kompenzace zvýšit pro firmy nad 250 zaměstnanců.

AHR také dnes ministry vyzvala, aby se zabývali rychlým uvolněním podmínek pro příjezdy turistů ze zahraničí. Je to jeden ze zásadních kroků pro oživení odvětví. "Vláda by měla nyní seriózně a efektivně přistoupit k podpoře restartu podnikání v sektoru cestovního ruchu, na kterém je mnoho občanů a regionů existenčně závislých. Dosud poskytnuté finanční prostředky na podporu podnikatelů v době pandemie nepřesáhly částku, kterou tento obor do veřejných rozpočtů každým rokem běžného provozu přispíval," dodal Stárek.

Tržby v cestovním ruchu v roce 2019 dosáhly 300 miliard korun, přičemž předloni kvůli propadu v důsledku pandemie činily zhruba 161 miliard korun. Dřívější analýza dopadů koronavirové krize zpracovaná společností Economic Impact vzhledem k trvajícím restrikcím v boji proti šíření nákazy předpokládá za uplynulý rok podobné výsledky jako v roce 2020.