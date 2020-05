Na Slovensko a zpět do 48 hodin, Češi vyrazili pro psa i do banky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pro pejska do Levice, do banky v Žilině či na jednání do Humenného. Lidé z Ostravska využili otevření hranic a vyrazili přes přechod v Mostech u Jablunkova na Slovensko. I když důvody měli různé, všichni se radovali, že mohou po tak dlouhé době vycestovat. Někteří to dokonce přirovnávali k překročení hranic v době totalitního režimu.