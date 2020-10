Nejvíc lidí, přes 53 tisíc, se koronavirem na podzim nakazilo v práci

Vláda dnes přijala další přísnější opatření, kterými dál omezila život v Česku. Uzavřela většinu obchodů nebo služeb, zaměstnavatelům doporučila umožnit lidem práci z domova.

Od začátku epidemie se nakazilo na svých pracovištích už více než 64.500 lidí ze zhruba 190.000 případů, po celou dobu epidemie jde o nejčastější místo přenosu. Vláda dnes přijala usnesení, kterým zaměstnavatelům včetně státních úřadů doporučuje nechat zaměstnance pracovat z domova a omezit v co možná největší míře jejich setkávání. Většině lidí ale cestovat do práce nezakázala. Na jaře se objevily i případy, kdy byly obchody sice zavřené, jejich pracovníci tam ale chodit museli, například kvůli inventuře nebo rekonstrukci prodejny.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) na dotaz ČTK řekl, že uzavření průmyslové infrastruktury nepřichází v úvahu. Dlouhodobě politici mluví o tom, že se snaží vybírat taková opatření, která budou mít co nejmenší dopady na ekonomiku. Na jaře některé firmy, jako například automobilky, výrobu zastavily samy preventivně, uzavřené byly v létě také hnědouhelné doly na Karvinsku, kde se nákaza šířila.

I na jaře, kdy byla omezení podobná, se podíl nákaz v zaměstnání pohyboval nad 40 procenty, v květnu se s postupným otevíráním zvýšila nad 50 procent a v červnu dosáhla šedesátiprocentního podílu srovnatelného se zářím. V červenci a srpnu se podíl nákaz v zaměstnání pohyboval kolem 40 procent.

Druhá nejčastější je nákaza v rodinách, od března se pohybovala kolem třetiny všech případů. V září se ale podíl nákaz v rodinách snížil ke čtvrtině. Prymula v minulosti argumentoval ve prospěch uzavření škol tím, že nakažených školáků a učitelů v září přibývalo. Podle dat za září se ve školství nakazilo přes 8000 lidí, tedy téměř 18 procent. V říjnu, kdy už byly školy postupně uzavírané, to bylo také více než 8000 lidí.

Jako problém ministr označil to, že školáci nakazili často i své rodiny. V posledních dnech se objevily informace, že rodiče neposílají své děti na testy, ani pokud mají příznaky nebo jsou nemocní v rodině. Podle serveru iRozhlas.cz to doporučovali i někteří lékaři nebo hygiena. Hlavní hygienička Jarmila Rážová připomněla, že povinnost nechat se testovat platí i pro děti.

Data o místech nákazy žádali v době zavírání restaurací také jejich provozovatelé. Ministr Prymula v projevu minulý týden uvedl, že pracovníků v gastronomii se nakazilo 722, ale další nakažené z restaurací a barů mohou statistiky nakažených uvádět jako nákazy na společenských akcích, rodinných setkáních nebo ve volném čase.

Z dat za měsíc září vyplývá také to, že asi desetina případů souvisí s nějakými většími ohnisky. O prázdninách, kdy bylo méně případů a více se hygienikům dařilo nakažené trasovat, to bylo v červenci více než čtvrtina a v srpnu přes 22 procent. Při běžných aktivitách, které statistika dál neupřesňuje, se nakazilo 16,2 procenta pozitivních. Ostatní místa jako sport, dovolená nebo import ze zahraničí se v září pohybovaly většinou do dvou procent.

ÚZIS upozorňuje na to, že u jedné osoby může být uvedeno více pravděpodobných míst nákazy a vycházet může jen z informací, které poskytnou nakažení při epidemiologickém šetření hygienikům. Data za posledních 14 dní navíc nemusí být konečná, protože se doplňují i zpětně. V září desetina lidí uváděla místo nákazy neznámé, v říjnu je to na prozatímních datech více než třetina.

Od začátku epidemie se nejvíce lidí nakazilo v práci (39 procent), v rodině (22 procent), ve školství (11 procent). Ve zdravotnických zařízeních se podíl pohybuje od léta pod tři procenta a v sociálních zařízeních do dvou procent. Nakažených v těchto domovech ale podle Prymuly znovu výrazně přibývá zejména v posledních dnech.