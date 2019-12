Nemocnice v Benešově se vzpamatovává z kyberútoku, dle policie nešlo o vydírání

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Benešovská nemocnice bude fungovat v omezeném režimu nejméně do pátku. IT specialisté dnes v poledne začali znovu instalovat všechny servery a koncové IT stanice napadené počítačovým virem. Většinu zálohovaných dat nemocnice zřejmě bude možné obnovit. Policie dnes uvedla, že útok na nemocnici v Benešově nebyl vyděračský a nešlo o výkupné, vyšetřování pokračuje.