Blatný chce, aby knihovny mohly otevřít výdejní okna. Vládu o to požádali odborníci

Aktualizováno 13:05 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) navrhne na příštím jednání vládě, aby knihovny mohly otevřít výdejní okénka. Důležité je to především kvůli přípravě studentů na zkoušky. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Případné otevření knihoven by podle ní provázela opatření, jako třeba povinnost mít respirátor FFP2.