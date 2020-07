Pět zaměstnanců domova důchodců v Černožicích má koronavirus, klienti nakaženi nejsou

Plošné testování 83 zaměstnanců domova seniorů a stovky klientů krajského zařízení se uskutečnilo v pondělí 27. července.

Výsledek pondělního testování 100 klientů Domova důchodců v Černožicích (HK) a 83 zaměstnanců na #COVID19: 4 pozitivní testy u personálu (plus nemocná ošetřovatelka), žádný nemocný klient. V 9:00 se vedení @hkregion vyjádří na tisk. besedě k dalším opatřením. (Foto KHK) pic.twitter.com/cRIGg6GARa — Vlastimil Weiner (@VlastimilWeiner) July 28, 2020

"Prokázalo se to u čtyř zaměstnanců domova plus jedné ženy, od které to pravděpodobně chytili. Žádný nemocný klient v tuto chvíli," řekl ČTK Lechmann.

Nemoc byla u zaměstnankyně, která se vrátila z Ukrajiny, prokázána v pátek večer. Šlo o první potvrzený případ covidu-19 v krajských domovech pro seniory. U ošetřovatelky bylo onemocnění zjištěno náhodou. Žádné příznaky nepociťovala, nechala se testovat kvůli tomu, že nákaza se objevila u jejího manžela. "U tohoto charakteru kontaktu je z epidemiologického hlediska správné testovat zhruba po pěti dnech styku s nakaženým. Při dřívějším odběru by testy mohly být falešně negativní, virus by nemusel být ještě zachycen testem," uvedl ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Ivan Kučera. Podle něj by se testy v domově měly tento týden zopakovat.

Královéhradecký kraj s ohledem na růst počtu případů nákazy covid-19 v ČR zavede nová opatření proti šíření nákazy. "Ve všech krajských zdravotnických a sociálních zařízeních bude platit pro zaměstnance povinnost vyplnit čestné prohlášení po návratu z dovolené," uvedl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). Opatření by podle něj mělo zamezit zavlečení nákazy, jako se to stalo v Černožicích.

Kraj uvažuje také o plošném zákazu návštěv ve všech krajských domovech pro seniory stejně, jako k tomu od neděle přistoupilo největší krajské zařízení tohoto druhu Domov U Biřičky v Hradci Králové. "Situaci budeme sledovat a k případnému omezení návštěv přistoupíme po dohodě s hygieniky," uvedl náměstek hejtmana pro sociální oblast Vladimír Derner (KDU-ČSL).

Podle Kučery se i přes nárůst případů nedá hovořit v Královéhradeckém kraji o tzv. komunitním šíření. "Jak se to bude ale vyvíjet, bude záležet na každém z nás. Nejlepší prevencí je časový distanc, po rizikovém chování vlastní izolace," řekl Kučera.

Kraj má v současnosti ve skladech 457.000 roušek, 284.000 respirátorů a 49.000 ochranných obleků, více než 9500 litrů dezinfekce. Krajské nemocnice mají zásobu ochranných pomůcek přibližně na tři měsíce a sociální zařízení zhruba na měsíc. Od začátku pandemie kraj nakoupil ochranné prostředky asi za 59 milionů korun.

Přestože v Královéhradeckém v posledních dnech počty potvrzených nákaz koronavirem rostou, region i nadále patří v ČR k těm s nejnižším výskytem nákazy. Počet případů oproti pondělku vzrostl o devět na 283, vyplynulo z dnes zveřejněných dat ministerstva zdravotnictví. V Královéhradeckém kraji bylo dosud zjištěno 51,3 případu nákazy v přepočtu na 100.000 obyvatel. Lépe na tom byl dnes v ČR už jen Jihočeský kraj, kde měli 43,63 případu na 100.000 obyvatel.

K dnešní 8:30 uvedli krajští hygienici, že v Královéhradeckém kraji je 40 aktivních případů nákazy koronavirem. Odběrová místa na covid-19 má Fakultní nemocnice Hradec Králové, ale i krajské nemocnice v Jičíně, Trutnově a Náchodě. Testovat na koronavirus se mohou lidé dát také bez doporučení hygieniky. Nejvíce, 21 aktivních případů, je na Hradecku. Údaje ministerstva a hygieniků se liší, protože při evidenci případů nakažených postupují odlišně.