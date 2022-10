Plynu je dost a lidé pomoc pocítí bez větší snahy, tvrdí ministerstvo i dodavatelé energií

Například podle mluvčího Innogy Martina Chalupského společnost zákazníkům poskytuje informace skrze SMS zprávy, e-maily nebo dopisů. „Jde i o oznámení v aplikaci Innosvět. Aktuálně je náš zákaznický servis zahlcen velkým množstvím dotazů k úspornému tarifu a tak zákazníkům trpělivě vysvětlujeme, státní příspěvek i odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE) probíhá z naší strany automaticky a zákazníci nemusejí pro jeho získání nic dělat,“ popsal Chalupský pro EuroZprávy.cz.

Doplnil, že své zákazníky Innogy informuje také na webových stránkách. „Nejčastější dotazy směrují například k platbám přes SIPO nebo formou inkasa z účtu, nebo zda případné přeplatky obdrží zákazník zpět,“ řekl mluvčí. Podle něj je společnost na tyto dotazy připravená a podrobně je vysvětluje právě i na webových stránkách.

Ceny energií neklesnou

Mluvčí Pražské energetiky a. s. Petr Holubec pro EuroZprávy.cz naznačil, že ceny energií neklesnou. „Vše nasvědčuje tomu, že ceny energií rozhodně nebudou klesat, spíše naopak, vlivem eskalace napětí a situace kolem ukrajinského konfliktu, vlivem nadcházející zimy, ale i dalších faktorů, jako jsou kvůli dlouhodobé údržbě odstavené některé jaderné reaktory ve Francii a podobně,“ varoval.

Doplnil však, že stejně jako u Innogy dostali zákazníci informaci elektronicky nebo dopisem. „Všichni naši odběratelé dostali informaci formou SMS, a tam, kde nemáme telefonní číslo, tak emailem či psaným dopisem, o připsání příslušné částky na jejich zákaznický účet. O tom se mohou přesvědčit s pomocí aplikace Moje PRE. Kdo nemá tuto aplikaci, může se spojit s naší zákaznickou linkou a pomocí automatického systému se po nahlášení svého zákaznického čísla dozví stav svého účtu. Je také možné navštívit některé z kontaktních míst a u přepážky se na stav svého konta optat,“ vysvětlil Holubec.

Úsporný tarif pokryje dvě nebo tři plánované zálohy

Chalupský ze společnosti Innogy pozitivně ohodnotil opatření vlády o úsporném tarifu. „V případě domácností s nízkou spotřebou pokryje úsporný tarif i třeba 2 nebo 3 plánované zálohy. V případě vyšší spotřeby je to určitě zajímavý příspěvek na počátku topné sezóny. Zákazníci s vyšší spotřebou efekt zrušení poplatků POZE určitě pozitivně pocítí ve svých platbách za elektřinu,“ vysvětlil. Velmi podstatné je, že zákazníci v případě úsporného tarifu nemusejí vůbec nic dělat. „Veškeré efekty úsporného tarifu a poplatků POZE se jim automaticky prolnou od října do jejich zálohových plateb. Pokud mají někteří nastavené trvalé příkazy, tak jim garantujeme, že případné přeplatky budeme odpovědně vracet v rámci vyúčtování,“ plánuje podle něj Innogy.

Zákazníci již nyní vidí státní příspěvek v aplikaci nebo na samoobslužném portálu Innosvět. „Ostatní uvidí státní příspěvek v zálohových platbách a ve svém vyúčtování a jsou o něm samozřejmě informování v rámci aktuální korespondence. Vzhledem k tomu, že na úsporný tarif má nárok úplně každý odběratel elektřiny, není tedy možné, že by se k někomu nedostal. Co se týče odpuštění poplatku POZE, podle usnesení vlády bude toto opatření platit nejméně do ‍konce roku ‍2023,“ pokračoval mluvčí Innogy.

Tiskový mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák zhodnotil postup své společnosti podobně jako ten Innogy. „Státní příspěvek si odečteme automaticky. Klientům už jsme ho zohlednili na jejich zákaznických účtech, takže v aplikaci Energie24 už teď můžou vidět zálohy na další měsíce ponížené o příslušný státní příspěvek. Všem klientům zároveň doporučujeme, aby neměnili dlouhodobě nastavené zálohy,“ vyjmenoval Šperňák. E.ON rovněž zbavuje své klienty poplatku za POZE. „Udělali jsme vše pro to, aby naši zákazníci mohli od října využívat všechny výhody, s nimiž přišla vláda a které jim pomohou lépe se vyrovnat s vysokými cenami energií: Od 1. října tohoto roku nebudou mít naši klienti ve svých fakturách za elektřinu účtovaný poplatek na podporované zdroje energie. Příspěvek plynoucí ze zavedení úsporného tarifu, na který mají domácnosti podle své distribuční sazby nárok rovněž od 1. října, zohledníme v zálohách nebo ve vyúčtováních. Započítat ho můžeme také vůči pohledávkám,“ kalkuloval mluvčí E.ON.

Šperňák také popsal příklad u strhávání státního příspěvku z plateb pomocí SIPO. „U plateb přes SIPO a u inkasa z účtu si od nejbližších záloh odečteme státní příspěvek sami. Zákazníci tedy nemusí nic dělat, my jim zálohu či zálohy automaticky ponížíme a strhneme si nižší částku. Pro představu můžeme uvést modelový příklad. Pokud někdo má nárok na příspěvek 3 500 Kč a zálohy má ve výši 2 000 Kč, tak v 10. měsíci tohoto roku započítáme 2 000 Kč z příspěvku a zákazník nebude platit nic. V 11. měsíci pak zohledníme zbylých 1 500 Kč z příspěvku a zákazník bude platit pouze 500 Kč,“ vypočítal.

Pražská energetika dle mluvčího Holubce zajišťuje pomoc i skrze SIPO. „Zákazníci PRE, kteří platí zálohy na elektřinu pomocí SIPO a přímého inkasa, nemusí dělat nic a budou jim automaticky zálohy sníženy o částku, na kterou mají nárok. Ten, kdo platí zálohy trvalým příkazem, si buď musí snížit platbu zálohy sám anebo ji nechat a případný přeplatek po započtení částky od státu se mu pak zohlední v celkovém vyúčtování a bude použit na pokrytí záloh pro další období. Současně začíná platit i opatření vlády o odpuštění příspěvku na obnovitelné zdroje elektřiny minimálně do konce tohoto roku, což dohromady s úsporným tarifem přinese jistě zajímavou úlevu z výše účtu za elektřinu,“ vyjmenoval.

O příspěvek podle něj nepřijdou ani zákazníci, kteří platí za energie převodem z účtu, trvalým příkazem nebo složenkou. „Státní příspěvek jim standardně započítáme do vyúčtování. Pokud chtějí zákazníci příspěvek využít už dříve při pravidelných platbách, mohou si ho po 1. říjnu 2022 sami odečíst od nejbližších záloh,“ řekl Šperňák. Uvedl také další příklad. „Znovu můžeme uvést příklad. Pokud má někdo příspěvek 2 000 Kč a měsíční zálohu na elektřinu 1 800 Kč, v říjnu nezaplatí nic a v listopadu zaplatí jen 1 600 Kč. Zálohy si nemusí upravovat, stačí jen zaplatit méně a my si rozdíl sami dorovnáme státním příspěvkem. Pokud zákazníkovi v některý z následujících měsíců vyjde díky příspěvku záloha 0 Kč, nemusí platit v tom měsíci nic. Přesto doporučujeme, aby si dlouhodobě nastavené zálohy klienti neměnili.“

Situace je nepříznivá a nestabilní

Šperňák vyzdvihnul propracovanou nákupní strategii společnosti. „Situace na energetických trzích, kde pro své zákazníky nakupujeme elektrickou energii i zemní plyn, je dlouhodobě nepříznivá a nestabilní. Vzhledem k naší propracované nákupní strategii, kdy nakupujeme elektřinu i plyn dopředu a průběžně, se nám daří nepřenášet na naše zákazníky dopady aktuální situace na trhu s energiemi v plné výši, ale do našich ceníků se současná situace promítá jen částečně,“ hodnotí mluvčí E.ON.

Stálí zákazníci podle něj mají mnohem výhodnější cenu, než jim v tuto chvíli nabídl někdo jiný. „Zdražit jsme museli naše základní ceníky naposledy od 1. září tohoto roku. I přes navýšení zůstávají ceny našich produktů jedny z nejvýhodnějších na trhu. Další zdražování v dohledné době neplánujeme,“ uvedl Šperňák.

MPO: Plyn za 6 korun za kWh, elektřina 3 koruny

Od 1. října dostane příspěvek z úsporného tarifu automaticky každá domácnost, která má uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny. „Nezáleží na tom, jestli primárně využívá plyn, elektřinu nebo zda má vytápění zajištěno přes domovní kotelny nebo centrální teplárny,“ nastínil mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu David Hluštík pro EuroZprávy.cz. Dodal, že od 1. října do konce příštího roku vláda odpustí domácnostem a firmám poplatky za podporované zdroje energie.

Vláda zastropuje ceny elektřiny a plynu pro všechny občany, živnostníky a malé i střední odběratele ve výši 6 korun za kWh včetně DPH. „Zastropování se bude týkat i plynu, a to na úrovni 3 korun za kWh,“ kalkuluje Hluštík.

Poškození Nord Streamu situaci nezhorší

Situace ohledně dodávek plynu do Evropy je dlouhodobě napjatá. „Společnost E.ON Energie má nakoupené dostatečné množství zemního plynu pro své zákazníky. Nedokážeme ale do budoucna vyloučit situaci, kdy bude docházet k neplnění sjednaných smluv a dodávek ze strany dalších článků dodavatelského řetězce,“ upozornil mluvčí společnosti E.ON.

Zatím se ale nic takového neděje i díky tomu, že Německo podpořilo velké dovozce plynu jako Uniper, Wingas nebo VNG. „Zároveň vidíme aktuálně naplněnost zásobníků v České republice na úrovni 85 %. Rychlost jejích vyčerpání bude záviset na průběhu zimního počasí, dostupnosti dodávek zemního plynu i v zimním období a množství uskutečněných energetických úspor,“ myslí si Šperňák.

Naplnění zásobníků s plynem z 85 procent potvrdil také mluvčí MPO. „Až do letošního léta představoval plynovod Nord Stream hlavní zásobovací trasu pro dodávky plynu na tuzemský trh. Ovšem i po výrazném snížení jeho kapacity a následném zastavení provozu je tuzemský trh s plynem aktuálně vyrovnaný s tím, že i nadále se daří plyn uskladňovat. Aktuálně tedy nemá poškození plynovodu Nord Stream na tuzemský trh přímý dopad. Vzhledem k tomu, že byl již měsíc stejně mimo provoz, obchodníci s plynem s jeho využitím příliš nepočítali ve svých plánech ani pro příští měsíce. K dnešnímu dni je v tuzemských zásobnících 3 028 milionů metrů krychlových zemního plynu, tedy přes 85 %,“ uzavřel Hluštík.

„Plyn nepatří mezi naše hlavní komodity a soudě podle informací, které jsou v tuto chvíli k dispozici, tak nedostatek plynu nehrozí. Plynu by měl být dostatek jednak ze zásobníků a jednak právě z Nizozemska,“ doplnil mluvčí Pražské energetiky Holubec.