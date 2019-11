Plzeň bouřlivě slaví 30 let od "sametu". Do šrotu putuje hvězda z bývalého sídla KSČ

Už odpoledne se v Křižíkových sadech pod galerií Masné krámy objevila další velká rudá hvězda, obalená v bílém sametu, z něhož vyčnívaly rudé hroty. Šlo o performanci Jaroslava Bárty. "Tento samet, ač je měkký, měl by být zároveň silou, abychom my, tím, že jsme svobodu získali, měli i větší hrdost na to, že toto úsilí můžeme bránit," řekl autor. Dodal, že by si v žádném případě nepřál odhalení hvězdy.

V Plzni i celém kraji oslavovaly tisíce lidí na besedách, výstavách, vzpomínkových setkáních, koncertech a divadelních představeních. Happenig Cesta svobody začal ráno modlitbou svobody a končil večer v Divadle J. K. Tyla ukázkami tvorby z normalizace.

V Plzni vzpomínali hlavně herci, studenti, zakladatelé Občanského fóra a škodováci, kteří svým příchodem na náměstí podle všech diskutujících definitivně tehdejší režim zlomili. Generální stávku tehdy podpořily tisíce dělníků z celkem 30.000 zaměstnanců. "Praha včetně Václava Havla se hodně zajímala o to, co se děje ve Škodovce," řekl Josef Bernard, dnešní hejtman, jeden ze tří hlavních škodováckých vůdců.

Podle jeho tehdejšího kolegy Ivana Čiháka bylo chybou, že zlo nebylo jasně definováno a potrestáno. "Nikdo nemyslí tábory pro komunisty, ale lidé, kteří se provinili, měli být aspoň morálně odsouzeni," řekl. Velmi rád je svobodným člověkem, ale má obavu z dalšího vývoje. Bernard dodal, že země teď čelí největšímu nátlaku, aby se odvrátila od prozápadního a prodemokratického směřování. Vyzval lidi, aby nepodlehli a postavili se starým strukturám.