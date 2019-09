Podnikatel Zadeh je vinen. Soud mu zpřísnil trest za ovlivňování svědků

Zadeh se snažil přimět svědky ve své hlavní trestní věci k nepravdivé výpovědi v neprospěch obžaloby a k tomu, aby byli křivě obviněni policisté nebo pracovníci justice. Krajský soud jej potrestal za křivé obvinění, nadržování a podplácení, stejně jako prvoinstanční městský soud na začátku března. Podle krajského soudu ale šlo o organizovanou zločineckou skupinu, soud tedy u všech obžalovaných včetně Zadeha použil vyšší trestní sazbu.

"S jednotným záměrem a cílem jednali tak, aby orgány činné v trestním řízení nezjistily pravdivý skutkový stav a došly k nesprávným závěrům. Také aby vyšetřujícím policistům přivodili trestní stíhání a zpochybnili vyšetřování," uvedla předsedkyně senátu Halina Černá.

Právě Zadeh podle dnešního rozsudku organizovanou skupinu založil, do ní se následně zapojili i ostatní. "Zadeh je řídil a poskytoval finanční prostředky," uvedla soudkyně.

Případ souvisí s hlavní kauzou, v níž Zadeha a dalších 14 lidí žalobce viní z daňových úniků za 2,5 miliardy Kč při dovozu pohonných hmot do ČR.

S nepodmíněnými tresty od soudu odešli další čtyři obžalovaní. Eva Halamková půjde do vězení na šest let a čtyři měsíce, advokát Záviš Löffelmann na 5,5 roku. Martin Veselý od městského soudu dříve odešel bez trestu, protože ho loni Krajský soud v Praze odsoudil k vězení v jiném, nesouvisejícím případě. Krajský soud mu souhrnným rozsudkem uložil trest sedm let vězení. Se souhrnným trestem od soudu odešel i bývalý policista Jan Šebek, soud mu uložil šest let vězení.

S trestem dva roky podmíněně odložené na čtyři roky vyvázl advokát Ondřej Kučera, který byl spolupracujícím obviněným. Soud mu mimo jiné uložil peněžitý trest milion korun. Podle rozsudku se na popud Zadeha snažili, aby někteří svědci v Zadehově trestní věci vedené u krajského soudu vypovídali nepravdivě v neprospěch obžaloby.

"Krajský soud konstatoval shodně s obžalobou, že panem Zadehem byla založena organizovaná zločinecká skupina a z toho pohledu bylo rozhodnuto o vině obžalovaných. Navrhoval jsem trest 8,5 roku (Zadehovi), uloženo bylo o něco méně. Trest beru jako zákonný a odpovídající," řekl na dotaz ČTK státní zástupce Robert Henzel.

Zadeh už dříve označil trestní řízení za komedii a soud za brněnskou justiční mafii. Obžalobu označil za nesmysl.