Převaděč na útěku před policií boural s dodávkou plnou migrantů. 21 zraněných

Bilance ranní nehody dodávky plné migrantů, se kterou převaděč ujíždět policejním hlídkám až havaroval v Břeclavi: Desítky zraněných. Převaděče jsme zadrželi a po výslechu za přítomnosti tlumočníka a zjištění všech okolnosti případu bude upřesněna právní kvalifikace jeho jednání. pic.twitter.com/su105DBsSS — Policie ČR (@PolicieCZ) October 1, 2022

Jak ČTK řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová, šest lidí se zranilo těžce a 15 lidí utrpělo středně těžká a lehká zranění - bylo mezi nimi i pět dětí. Záchranáři je ošetřili a převezli do jihomoravských nemocnic. V dodávce cestovalo 29 utečenců.

"Prohlédli jsme všechny, kdo v dodávce cestovali, v péči jsme měli 21 lidí. Kromě nich jsme do nemocnice převezli i dva další lidi jako doprovod," upřesnila Bothová.

Nehoda se stala kolem 7:00 poté, co převaděč s dodávkou nezastavil ke kontrole na hranicích v Lanžhotě a ujížděl policistům až do Břeclavi, kde narazil do dvou aut a do domu.