Přísný trest za vraždu novorozence platí, matka ho nechala zemřít v kontejneru na sklo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za loňskou vraždu novorozeného chlapce půjde jeho jedenatřicetiletá matka na 15 let do vězení. Pravomocně o tom dnes rozhodl pražský vrchní soud, který potvrdil květnový verdikt Krajského soudu v Ústí nad Labem. Žena dítě porodila ve svém bytě v Teplicích, živého ho dala do pytle na odpadky a hodila do kontejneru na sklo. Chlapec v něm zemřel.