Proč máme platit 4 % z šesti milionů?! U Jílkové se to navzdory absenci publika opět pohádalo

Zodpovědět tuto palčivou otázku se pokoušeli Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj (ANO), Jiří Dolejš, poslanec KSČM, Jan Borůvka, generální sekretář Asociace realitních kanceláří, Petr Městecký, předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy, Tomislav Šimeček, předseda Občanského sdružení majitelů domů a Josef Holý, nájemník se zkušenostmi od jiných nájemníků.

Moderátorka Jílková na úvod konstatovala, že podle Eurostatu rostou v Česku nájmy nejrychleji v rámci EU, a zeptala se Holého na jeho názor. "Činže nejsou adekvátní. Byty jsou předražené. Nejhůř jsou na tom důchodci, matky s dětmi a sociálně slabí," odpověděl jí. Vyjádřil také obavy, že se majitelé přiživují na úkor nájemníků. Šimeček oponoval, že za vše může stát, který neúměrně zdaňuje nemovitosti, a opřel se o graf potvrzující jeho argument.

Následovala slovní přestřelka mezi Holým a Šimečkem o výši důchodů a ústavních právech občanů. Navzdory absenci zástupců veřejnosti se schylovalo k hádce. Jílková musela Holého přerušit a uvést na pravou míru to, co se mu Šimeček snažil sdělit, tedy že by lidem s nižšími příjmy měl doplácet na bydlení. Do toho pak vstoupila ministryně Dostálová, která řekla, že pokud jde například o daň z nemovitosti, tak máme jednu z nejnižších v Evropě. Hovořilo se ale i o dalších daních, včetně daně z nabytí nemovitosti a DPH.

Čtyři procenta z šesti milionů?!

Poslanec Dolejš dal Dostálové za pravdu, že daně nejsou v Česku extrémní, a že se tedy na ně nelze vymlouvat. Daň z nabytí platíme pouze při koupi. To namíchlo Jílkovou, která mu skočila do řeči. "Čtyři procenta z šesti milionů?!," připomněla mu, že ta daň vstupuje do kupní ceny bytů. Citovala také guvernéra ČNB Rusnoka, že daň z nabytí skutečně poškozuje trh s nemovitostmi. Slovensko jí například nemá. Dostálová i Dolejš se následně shodli, že by se měla otevřít diskuze o prominutí daně z nabytí nemovitosti v případě koupě za účelem bydlení.

Borůvka pak následně vysvětlil, že s nedostupností hypoték jde ruku v ruce zvýšená poptávka po nájemním bydlení, a to právě vede k růstu jeho cen. Bytů je navíc nedostatek. Holý se pak opřel do realitních kanceláří, které řeší pouze zisky, a které si účtují nehorázné provize. "Kde na to má vzít například svobodná matka?!," hněval se. Dostálová slíbila, že se stát postará, aby nájmy nebyly příliš vysoké. Holý se jí smál s tím, že konkrétně její strana pro občany neudělala nic. Oba se pak začali překřikovat.

"Majitelé bytů chtějí 15 tisíc za holobyt, platbu za tři měsíce předem, zprostředkovatel chce 15 tisíc a za měsíc vás vyhodí," přečetla Jílková jednu z reakcí diváků zaslanou prostřednictvím SMS. Dostálová slíbila, že se nájemné bude regulovat, a že se zamezí byznysu s chudobou. Poté kritizovala, že nájemní smlouva se zpravidla dělají na dobu určitou. Městecký vysvětlil, že například v Praze je spousta nemovitostí, které ale nejsou k bydlení. Narážel na Airbnb.

Taxikář nakažený od Němců? Pomohly by obecní byty?

Dostálová řekla, že česká vláda učiní maximum pro to, aby byly sdíleny informace o Airbnb. Zmínila také přijatá bezpečnostní opatření v souvislosti s koronavirem. Jílková uvedla, že nakažený taxíkář se pravděpodobně infikoval od německých turistů, kterým pronajímal byt. Šimeček ke smlouvám na dobu určitou řekl, že se jedná z hlediska mezinárodního práva o běžný standard. Nájmem totiž nedochází k převodu vlastnického práva na nájemce.

Dolejš by řešení viděl v obecních bytech. Na srdci nemá ty, kteří chtějí bydlet v Pařížské, nýbrž zájem běžných lidí. Kritizoval Dostálovou, že s ničím takovým nepočítá. Městecký rovněž konstatoval, že v Česku máme problémy s vymahatelností práva. Borůvka řekl, že za bytovou krizi může i dřívější dostupnost hypoték. Hovořilo se pak také o investování do bytů a boji s chudobou. Jílková poté oznámila konec diskuze a téma příštího týdne, jímž bude vliv koronaviru na ekonomiku.