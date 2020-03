Prymula v Senátu: Hranice budou zavřené do lepší situace v okolních zemích

"Ta choroba má ten velký problém, že my jsme v regionu Evropy. A i když se nám to nakrásně podaří na úrovni České republiky, tak budu i země, kterým se to všem podařit nemusí. A my budeme muset držet minimálně uzavřené hranice do doby, než se ta situace zlepší v okolních zemích," prohlásil.

Do horní komory parlamentu, kde se právě projednává aktuální situace ohledně koronaviru, dorazili ministr zdravotnictví @adamvojtechano a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. pic.twitter.com/JLUB3Jg4yK — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) March 18, 2020

Asi za deset dní se podle něj bude krizový štábu bude zabývat účinností přijatých opatření. "Já si myslím, že ta křivka se musí zákonitě oploštit," soudí. Kompletní krizový štáb, jehož členy jsou například náměstci ze všech ministerstev, se podle něj sejde v pátek. Dnes zasedne pouze užší skupina.

Prymula zdůraznil, že se chce vyhnout situaci, jako je v Itálii, kde nejsou například plicní ventilátory pro nemocné. "Ta opatření nejsou populární. A samozřejmě, pokud vy doznáte, že jsou špatně, tak nám to řekněte hned. Nicméně, zastřelte nás až potom. Nebo sem postavte někoho jiného, kdo to bude dělat. Tady není možné přepřahat v průběhu a točit ta opatření," prohlásil.

"Protože opravdu máme tři týdny. Jestli nepostavíme kapacitu nemocnic v průběhu těch třech týdnů, pak nedokážeme tu křivku oploštit, tak samozřejmě budeme mít velký problém," dodal. Zásadním opatřením na úrovni populace je podle něj omezení přenosu. "A já uznávám, že největší problém v tuto chvíli jsou ochranné pomůcky," poznamenal.

Poznamenal, že koronavirus není virus, který by postihl celou populaci. "Nevyhubí celé lidstvo," podotkl. Nedomnívá se, že by se mohlo promořit třeba až 70 procent populace. Uvedl jako příklad rodinu, která byla na lyžařském zájezdu, její členové byli spolu, ale nakazili se jen dva.

Vláda v neděli v noci zakázala s účinností od půlnoci na pondělí do 24. března 06:00 kvůli dalšímu šíření koronaviru volný pohyb lidí po celé zemi. Stát také zakázal až na výjimky, například kamionovou dopravu, překračování hranic. V neděli vláda prodloužila vnitřní ochranu hranic s Německem a s Rakouskem do půlnoci 4. dubna.