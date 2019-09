Řád bílého lva má dostat Božena Ivanová, hrdinství projevila za 2. světové války

Ministerstvo vnitra chce ocenit hrdinství, které žena projevila ve druhé světové válce. Ivanová byla podle vládního materiálu odvedena k plnění vojenské povinnosti počátkem roku 1944. Nejprve vykonávala pozici spojařky, později absolvovala parašutistický výcvik. V srpnu 1944 byla přidělena do 2. paradesantní brigády 1. československého armádního sboru jako spojařka.

"Prošla kompletním výcvikem a absolvovala seskoky potřebné k získání parašutistického odznaku. Plánované nasazení na pomoc Slovenskému národnímu povstání jako spojařka-parašutistka bylo změněno na převelení do Sagary u rumunských hranic, kde byli v té době nutně zapotřebí spojaři," píše se v materiálu. Do bojů nakonec žena nasazena nebyla, v polovině ledna byla převedena k náhradní rotě, kde zůstala do konce války.

"I přes svůj vysoký věk je paní Božena Ivanová stále aktivní; zúčastňuje se nejrůznějších pietních a vzpomínkových akcí," doplňuje dokument.

Řád bílého lva je nejvyšším státním vyznamenáním, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řádovými dny pro propůjčování či udělování státních vyznamenání českým občanům jsou 1. leden a 28. říjen, zvykem je předávat je především během slavnostního večera 28. října na Pražském hradě.