Solidarita během epidemie má i stinnou stránku. Nadace se potýkají s podvody

Příkladem může být kauza ženy, která založila dobročinný sklad pro pěstouny v Praze, a to kvůli třem chlapcům, kteří po úmrtí rodičů údajně zůstali napospas bez jakéhokoliv povšimnutí úřadů. Nyní policie vyšetřuje, zda se nejedná o podvod.

"S největší pravděpodobností se jedná o podvodné jednání,“ informovala mluvčí pražské policie Eva Kropáčová v rozhovoru pro ČT24. Kde se momentálně nachází rodiče kluků, ale odmítla sdělit.

Podle všeho dětem pomáhala přímo v jejich domácím prostředí pěstounka a provozovatelka skladu dětských věcí pro pěstouny Eva Ptáčková, která posléze zveřejnila nový text s poznámkou, že se situace u dětí změnila a že se konto na jejich pomoc uzavírá.

"K věci se nyní nemůžu vyjadřovat, protože ji řeší policie. Účet se všemi dary je teď zablokován policií, peníze budu posílat zpět, až jej uvolní,“ vyjádřila se.

Dříve na ulici, nyní online

Před koronavirem jsme se často stávali svědky různých pochybných sbírek - viz reportáž Janka Rubeše, který poukázal na údajné neslyšící vybírající peníze pro postižené lidi a hluchoněmé. Ani pandemie covid-19 jim neučinila přítrž. Kupříkladu projekt Patron dětí se v době vrcholící koronakrize potýkal se šesti tisíci žádostí, z nichž vyhověl pouze patnácti.

"Pro nás je zneužití situace i to, že rodina s dětmi požádá o pomoc, aniž by ji potřebovala. Máme tady příklad zastupitelky, která tvrdila, jak je na tom špatně. Nakonec jsme zjistili, že to celé není pravda, to mi přijde jako hyenismus,“ zlobila se výkonná ředitelka projektu Patron dětí Edita Mrkousová.

Fórum dárců monitorující dobročinnou oblast v Česku potvrdilo, že se dřívější pouliční šmejdi přesunuli do virtuálního prostoru. "Skoro bych řekla, že ty hurá facebookové sbírky je něco jako nové sbírání víček – komunikace kolem toho je a efekt je mizivý,“ sdělila ředitelka organizace Klára Šplíchalová.

Pokud chce někdo pomoct potřebným, měl by se řídit jednou zásadou, a to darovat pouze prostřednictvím veřejných sbírek, prověřených organizací nebo internetových portálů.

I z tohoto důvodu se organizace rozhodla přistoupit na podrobné kontroly. "Každá žádost má svého patrona, my prověřujeme i patrona, žadatele i dodavatele pomoci,“ nechala se slyšet výkonná ředitelka Patrona dětí.