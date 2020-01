"Nenechte se zmást líbivými řečmi. Byla bych ráda, abyste zvolili toho, kdo bude pravdivě, poctivě a statečně vykládat právo ve prospěch všech, kdo se na něj obrátí, a těch, které má chránit z povahy zákona," uvedla Šabatová. Kandidáty jsou někdejší zástupce Šabatové Stanislav Křeček, zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva Vít Alexander Schorma a advokát Jan Matys.

Slovy o šátcích a pronájmech bytů Romům Šabatová narážela na sledovanou kauzu studentky, které škola nepovolila nosit hidžáb. Druhým případem byl přístup realitní makléřky, která na přání klienta odmítla poskytnout byt romské ženě. "Ostatní jako by neexistovaly. Dalším paradoxem je, že v obou těchto případech, v nichž se dotčené osoby samy později soudně bránily, u nezávislých soudů uspěly," poznamenala. Zdůraznil, že pokud je stěžovatel v právu, ombudsman by se ho měl zastat, i když za to nesklidí potlesk na otevřené scéně.

V následné debatě Šabatová opět čelila kritice poslanců SPD a Trikolóry. Podle předsedy SPD Tomia Okamury chrání menšiny a nepřizpůsobivé, podle Zuzany Majerové Zahradníkové (Trikolóra) byl úřad zneužit k propagaci nové levice a zdiskreditován. Naopak zástupci Pirátů a ČSSD Šabatovou hájili. Ombudsmanka se k výtkám na plénu nevyjádřila.

Okamura uvedl, že úřad veřejného ochránce práv neplní svou úlohu. Šabatovou nařkl z elitářského vidění světa, poškodila podle něho image úřadu. Podle šéfa poslanců SPD Radima Fialy se stal z úřadu pod vedením Šabatové oporou nepřizpůsobivých i multikulturní a promigrační politiky Evropské unie. Majerová Zahradníková tvrdila, že úřad se stal zpolitizovanou institucí a podléhá politické korektnosti, genderismu a multikulturalismu. Hnutí Václava Klause mladšího nedávno podalo návrh na úplné zrušení úřadu ombudsmana.

Na Okamurovo vystoupení reagoval Pirát František Kopřiva a označil je za hnojomet. Stejně jako Alena Gajdůšková (ČSSD) Šabatové poděkoval. "Měli bychom úřad podporovat," zdůraznila Gajdůšková. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) soudí, že do úřadů, jako je úřad ombudsmana, se lidé typu Šabatové hodí. "Bez ohledu na režim jsou schopni se stavět na stranu těch, kteří mají nejméně moci. Ona hledá ty nejbezmocnější," řekl.

Projednávání zprávy o činnosti úřadu veřejného ochránce práv za předminulý rok Sněmovna nedokončila. Kdy se k ní vrátí, zatím není jasné.