Spolek stále ví o Afgháncích s vazbami na ČR, kteří zemi neopustili

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Několika Afgháncům s vazbami na Česko, kteří se nevešli do evakuačních letů české armády, se nepodařilo Kábul opustit. Ze země se proto poté, co Američané opustili kábulské letiště, pokusí odejít jiným způsobem. ČTK to řekla Miroslava Pašková ze spolku Vlčí máky, který se jim snažil pomoct.