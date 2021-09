Sportovci se obrátili proti ČOV. Ve Sněmovně potvrdili podvádění při letu na OH

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser tvrdí, že olympionici na dnešním uzavřeném jednání před poslanci potvrdili, že Český olympijský výbor (ČOV) podváděl při tvorbě zasedacího pořádku z leteckého speciálu do Tokia. Potvrdily se tak podle něj informace, které zveřejnil už v průběhu olympijských her. ČOV se proti nim už tehdy ohradil a jeho předseda Jiří Kejval to odmítl i dnes.