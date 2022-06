Správa rezerv má zatím v zásobnicích 30 procent z požadovaných zásob plynu

— Autor: ČTK

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) již má v zásobnicích 30 procent z požadovaných 2,4 terawatthodiny (TWh) plynu, které koupila za 8,5 miliardy Kč včetně dopravy a skladování. Plnou zásobu chce mít co nejdříve, do Česka jsou ale posílány také komerční zásoby plynu s cílem co v nejkratší době co nejvíce naplnit zásobníky. Plynovody tak naráží na své kapacity. ČTK to dnes řekl předseda SSHR Pavel Švagr.