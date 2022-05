Tarif může lidem zlevnit energie až o 20 procent, naznačil Síkela

Podrobné informace k úlevám českým občanům kvůli drahým energiím poskytl v dnešním rozhovoru pro Právo.

Základem tarifu, na němž ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pracuje, je podle Síkely zajistit domácnostem slevu na určitou část spotřeby energií, a tím je i motivovat k energetickým úsporám. "Ty jsou totiž podle expertů, Evropské komise i mezinárodních organizací základem snižování energetické závislosti na Rusku," uvedl. Dodal, že tarif bude platný pro elektřinu i plyn. Zohledňovat by měl, k čemu odběratelé danou energii využívají a od druhu spotřeby se bude odvíjet množství zlevněné energie.

Síkela by chtěl, aby zvýhodněný tarif platil po celou nadcházející topnou sezonu, případně déle. Lidé by s ním mohli počítat od září, nejpozději od začátku října. Diskutuje se o délce trvání, která by mohla být mezi šesti až 12 měsíci s možností prodloužení, řekl Právu. Uvedll, že by si přál, aby měla k tarifu přístup každá domácnost, fungovat by mohl tedy automaticky. Zároveň upozornil, že neplánuje zahrnout tarify pro dobíjení elektrických automobilů nebo tarify pro volnočasové nemovitosti.

MPO by mělo připravit návrh úsporného tarifu, který by pokryl inflaci. Ta v dubnu podle dat Českého statistického úřadu zrychlila na 14,2 procenta z březnových 12,7 procenta. Elektřina meziročně zdražila o 30,1 procenta, cena plynu stoupla proti čtvrtému měsíci loňského roku o 44,2 procenta.

Podporu kvůli vysokým cenám elektřiny a plynu MPO chystá také pro firmy. Ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí vzniká program kompenzací nepřímých nákladů pro energetický náročné společnosti. Stát by jim měl na podzim vyplácet zhruba 800 milionů korun na projekty, které povedou k úsporám energií, řekl dříve Síkela. Do rozvoje energetických úspor a energetických zdrojů vláda plánuje podle něj investovat mnoho desítek miliard korun.